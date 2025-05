Apocalípsis digital: un fallo informático amenaza con desactivar millones de dispositivos

En el horizonte tecnológico se asoma un problema potencialmente devastador: el llamado problema del año 2038, una falla silenciosa que podría provocar el colapso de millones de sistemas informáticos en todo el mundo. Aunque aún faltan más de una década, expertos en ciberseguridad y desarrollo de software advierten que el tiempo corre más rápido de lo que parece.

Este fenómeno, apodado por algunos como "La epocalípsis" o "El nuevo error del milenio", se origina en una limitación del sistema operativo Unix, uno de los pilares sobre los que funcionan miles de dispositivos electrónicos, desde cajeros automáticos hasta teléfonos móviles. El problema radica en cómo estos sistemas representan el tiempo: utilizan una cuenta regresiva iniciada el 1 de enero de 1970, conocida como la "época Unix". El contador, almacenado como un número entero de 32 bits, alcanzará su límite máximo el 19 de enero de 2038 a las 3:14:07 GMT.

¿Qué pasará entonces?

Los dispositivos afectados no podrán seguir contando el tiempo correctamente. De hecho, lo más probable es que interpreten la fecha como el 13 de diciembre de 1901. Esta confusión temporal podría desencadenar una reacción en cadena de errores en sistemas que dependen de un seguimiento preciso de la hora.

Mikko Hypponen, investigador jefe de la empresa finlandesa F-Secure, ha sido una de las voces más críticas frente a la falta de preparación global. Según él, las consecuencias irán mucho más allá de simples errores de reloj. “Los cajeros automáticos podrían dejar de funcionar, las transferencias bancarias podrían fallar y los sistemas de navegación GPS podrían colapsar”, alertó. Incluso advirtió que sistemas de seguridad doméstica podrían quedar inutilizados o, peor aún, enviar alertas falsas.

El antecedente más cercano a esta amenaza fue el temido Y2K en el año 2000, que generó una oleada de preocupación internacional. En ese entonces, miles de expertos trabajaron intensamente para evitar un colapso generalizado, y aunque se evitaron daños masivos, algunos errores graves ocurrieron. Uno de los más impactantes, recordó Hypponen, fue en el sistema sanitario británico, donde errores en la fecha generaron diagnósticos erróneos que llevaron a abortos innecesarios.

Lo preocupante del problema del 2038 es que, a diferencia del Y2K, no ha generado el mismo nivel de conciencia global. Hypponen es tajante: “No tendremos suficiente tiempo para corregir todos los fallos antes de 2038”.

La solución existe y pasa por actualizar los sistemas para que usen un formato de tiempo de 64 bits, que extiende el límite temporal varios miles de millones de años en el futuro. Sin embargo, muchos dispositivos antiguos o de bajo costo no podrán recibir esa actualización, lo que implica que millones de aparatos podrían quedar expuestos.

El desafío no es menor. Con cada nuevo dispositivo que se conecta a internet, se suma una pieza más a este reloj que avanza hacia una fecha crítica. Si el mundo no empieza a actuar desde ya, el 2038 podría marcar no solo un cambio de década, sino un punto de inflexión tecnológico sin precedentes.