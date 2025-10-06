Fotos: captan por primera vez cómo un antibiótico destruye bacterias en tiempo real (VIDEO)

En un hallazgo sin precedentes, científicos británicos han conseguido capturar imágenes detalladas del proceso mediante el cual un potente antibiótico atraviesa y destruye bacterias, revelando así su modo de acción con una precisión jamás alcanzada. El estudio, liderado por expertos del University College de Londres (UCL) y del Imperial College London, ha arrojado nueva luz sobre cómo combatir cepas bacterianas cada vez más resistentes a los medicamentos convencionales.

El antibiótico en cuestión pertenece al grupo de las polimixinas, un tipo de fármaco que suele utilizarse como último recurso frente a infecciones graves. Gracias a avanzadas técnicas de imagen, los investigadores pudieron observar cómo estas moléculas comprometen la estructura de la bacteria Escherichia coli, una de las más comunes y, a menudo, peligrosas en infecciones hospitalarias.

El proceso, captado en tiempo real, reveló que las polimixinas inducen deformaciones en la membrana externa de la bacteria. Estas alteraciones provocan una sobreproducción de su capa protectora, lo que paradójicamente conduce a su debilitamiento. “El antibiótico obliga a la bacteria a fabricar tan rápidamente los componentes de su envoltura externa que esta termina colapsando”, explicó la investigadora Carolina Borrelli, coautora del estudio.

Este debilitamiento progresivo genera fisuras por donde el antibiótico puede finalmente infiltrarse y destruir la célula bacteriana desde dentro. La observación de este fenómeno, que hasta ahora era una hipótesis basada en resultados indirectos, supone un hito para la microbiología moderna.



Sin embargo, el estudio también puso en evidencia una importante limitación: las polimixinas solo son efectivas cuando las bacterias están activas. Si estas entran en un estado de latencia, similar a una especie de hibernación, los antibióticos pierden su eficacia. “Descubrimos que el medicamento depende de la actividad metabólica de la bacteria para poder actuar. Si la célula está dormida, el antibiótico no tiene efecto”, señaló el doctor Andrew Edwards, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College.

Este hallazgo resulta especialmente relevante en el contexto de la creciente amenaza que representa la resistencia antimicrobiana a nivel global. Las bacterias que logran evadir los efectos de los antibióticos representan un riesgo sanitario de primera magnitud, y encontrar formas de contrarrestarlas es una de las prioridades científicas más urgentes.

Los investigadores proponen que una posible estrategia futura sea combinar las polimixinas con tratamientos que reactiven a las bacterias inactivas, exponiéndolas así al efecto letal del antibiótico. Comprender cómo funciona exactamente este tipo de fármacos podría permitir el desarrollo de terapias más eficaces, personalizadas y capaces de superar los actuales límites del tratamiento antibiótico.

Publicidad

Este avance no solo abre nuevas posibilidades terapéuticas, sino que también marca un precedente en el uso de imágenes de alta resolución para el estudio de procesos microbiológicos complejos. En un mundo donde las “superbacterias” amenazan con regresar a una era pre-antibiótica, cada descubrimiento como este representa un paso crucial en la lucha por preservar la eficacia de nuestras herramientas médicas.