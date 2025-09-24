EE.UU. revela el avión militar más grande del mundo por volumen: así es el WindRunner

En un movimiento que podría transformar radicalmente la logística militar y humanitaria a nivel global, la empresa aeroespacial y energética estadounidense Radia ha presentado oficialmente el WindRunner for Defense, una aeronave de carga estratégica diseñada para superar los límites actuales de transporte aéreo. La aeronave fue revelada durante la Conferencia sobre Aire, Espacio y Cibernética organizada por la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales (AFA), donde captó la atención del sector por su descomunal capacidad de carga.

A diferencia de los tradicionales aviones de transporte militar, el WindRunner prioriza el volumen sobre el peso. Está diseñado para trasladar sistemas completos, sin necesidad de desmontaje previo, hacia regiones remotas o con infraestructura limitada. Entre sus capacidades más llamativas destaca la posibilidad de mover hasta seis helicópteros CH-47 Chinook, cuatro cazas F-35C o cuatro convertiplanos CV-22 Osprey sin necesidad de reabastecimiento aéreo ni reconfiguración.

Esta aeronave, que según Radia es “la más grande jamás construida en términos de volumen”, representa una solución a la creciente brecha de transporte estratégico enfrentada por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Según la compañía, busca complementar —y no reemplazar— a gigantes ya consolidados como el C-5 Galaxy, el C-17 Globemaster III y el europeo A400M, cuya capacidad resulta insuficiente para ciertos tipos de carga.

Mark Lundstrom, fundador y CEO de Radia, subrayó esta visión: “No estamos reemplazando a las leyendas que han cargado con el peso durante décadas; las estamos reforzando con una capacidad comercial que puede desplegarse cuando y donde los comandantes lo necesiten”.



Más allá del ámbito militar, el WindRunner también se perfila como una herramienta versátil en operaciones humanitarias, de rescate en zonas de desastre o de difícil acceso, despliegues en el Ártico e incluso misiones de apoyo a la Fuerza Espacial de EE.UU. Su capacidad de operar en pistas no pavimentadas de hasta 1.800 metros lo convierte en un recurso ideal para intervenir en territorios sin infraestructura aeroportuaria desarrollada.

Radia ha detallado que el primer vuelo de esta aeronave podría tener lugar hacia finales de la década. Para acelerar su desarrollo y certificación, la compañía ha optado por utilizar componentes ya probados y certificados, lo que reduciría tanto costos como riesgos técnicos.

El WindRunner no solo marca un hito en cuanto a dimensiones, sino también en términos de concepto logístico: permitirá trasladar radares de largo alcance, hospitales móviles y otras plataformas complejas sin necesidad de desensamblarlas o emplear instalaciones especializadas. Esto representa un cambio de paradigma en la capacidad de respuesta rápida frente a crisis o conflictos de gran escala.

Publicidad

Con esta iniciativa, Estados Unidos refuerza su apuesta por mantener una ventaja logística sobre sus adversarios, asegurando que sus capacidades de despliegue rápido estén listas para cualquier escenario, en cualquier parte del mundo.

