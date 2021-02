“No necesitamos validación de nadie”: poderoso mensaje de Diana Trujillo desde la Nasa a las mujeres

Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana y directora de vuelo de la misión Perseverance a Marte de la Nasa, habló en Mañanas BLU sobre la misión de la sonda y contó la historia de superación que la llevó al alto cargo.

"Lo que le digo a las mujeres colombianas es: 'tú tienes todo lo que necesitas. No necesitas validación'", declaró.

"No hay que darse por vencido, hay que darle a toda a cualquier oportunidad. La vida te está entrenando. Tener humildad, saber que uno no se las sabe todas”, agregó.

La valerosa e inteligente caleña contó las difíciles condiciones que enfrentó tras llegar a EE.UU. sin saber hablar bien inglés, así como las peripecias que tuvo que hacer para triunfar.

“Como no sabía inglés, me tocaba coger cuatro materias del idioma por semestre. Dos años estudiando inglés. Cuando llegué no sabía nada. Yo llegaba al departamento de matemáticas, me sentaba en la puerta a ver quién necesitaba ayuda y yo lo hacía, para ver si podía hacer algo con matemáticas”, declaró.

“No tenía dinero para comprar los libros para hacer los problemas yo sola. Lo hacía ayudando a cualquier persona que entrara al departamento de matemáticas”, añadió.

Escuche la inspiradora historia de Diana Trujillo, la colombiana que dejó un pedazo del corazón de los colombianos en Marte, en entrevista con Mañanas BLU: