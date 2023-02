Video: asteroide estrelló la atmósfera de la Tierra y brindó un espectáculo de luces

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en redes sociales que, según algunos, es un “verdadero fenómeno” de la astronomía, pues un asteroide ingresó al espacio aéreo de la Tierra sobre el área norte de Francia, pero que no generó ningún tipo de amenaza.

“Un espectáculo de luces”, lo llamaron los cientos de internautas que han replicado el paseo del asteroide en el cielo europeo. El hecho se registró, según expertos, sobre 9:50 de la noche de este domingo, 12 de febrero, y quedó captado en varios videos en redes sociales; se pudo observar en Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

Según informó la Agencia Espacial Europea y Earth Sky, el asteroide Sar2667 era muy pequeño y por eso en ningún momento fue una amenaza, además, su recorrido en el cielo fue de tan solo segundos, pues al impactar con la atmósfera se fue quemando en el cielo de la Tierra hasta desaparecer.

ÚLTIMA HORA: Un meteoroide (pequeño asteroide) acaba de golpear *de manera segura* la atmósfera de la Tierra. Se pudo observar en Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. pic.twitter.com/mbjRp9dpcI — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 13, 2023

El video se ha viralizado en redes sociales, pues cientos de internautas piden, en forma de chiste, que no quieren vivir más sucesos históricos, pero, a su vez, agradecen por tener la “dicha” de ver este tipo de fenómenos.

Publicidad

“Nos sorprende porque no estamos acostumbrados o no tenemos tiempo para voltear a ver hacia el cielo”, “están llegando los tiempos escritos en la Biblia”, “pero no, esto es un fenómeno natural en la vida de un planeta como la tierra” y “cómo suceden esas cosas y la gente está grabando en el momento indicado”, son algunos de los comentarios en internet.

Este avistamiento se suma a los últimos que han visto cientos de ciudadanos en Estados Unidos, que, según ellos, serían ovnis sobrevolando el territorio americano a excepción del globo chino que fue derribado.

Por el momento, el video sigue dando la vuelta al mundo ante este fenómeno astronómico.

Publicidad

Le puede interesar: #TecnoBlu Los zapatos más rápidos del mundo.