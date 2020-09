El futuro de TikTok se mantiene en suspenso

En el nuevo capítulo de la saga TikTok, la red social que se disputan Washington y Pekín desde hace semanas, un juez estadounidense pidió al gobierno de Donald Trump posponer la prohibición de descargar la aplicación de videos cortos, prevista a partir de la noche del domingo.

Unas horas antes TikTok, filial de la empresa china ByteDance, indicó que había solicitado al Ministerio de Comercio de China un permiso de exportación de tecnología, pero sin vincular claramente esta iniciativa a una posible venta de la popular aplicación.

A partir del domingo, los usuarios estadounidenses de la plataforma ya no podrán actualizarla y quienes aún no la tengan ya no podrán descargarla.

Para evitar esta situación, TikTok debería poner sus operaciones bajo el control de Estados Unidos, según el decreto firmado en el verano por Donald Trump, quien acusa sin pruebas a la aplicación de desviar hacia China información de los usuarios.

Pero un juez estadounidense exigió al gobierno de Trump que, antes del viernes a mediodía, posponga ese ultimátum o explique su postura. Si rechaza hacerlo, la corte podría programar una nueva audiencia el domingo por la mañana.

Según el Tesoro, si no se llega a ningún acuerdo, la aplicación podría desaparecer completamente en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre.

PRECIADO ALGORITMO

La semana pasada la red social confirmó un proyecto para crear TikTok Global, una nueva compañía que implicaría a Oracle en la parte tecnológica y a Walmart en las actividades comerciales en Estados Unidos.

Este acuerdo prevé una participación del 12,5% de Oracle y del 7,5% de Walmart. Mientras que los estadounidenses tendrían cuatro de los cinco lugares en la junta directiva.

Pero ese proyecto depende de la voluntad del presidente de Estados Unidos y del gobierno chino, que han estado enfrascados en una guerra comercial.

Trump, en plena campaña por la reelección, insistió el lunes en que no daría su aprobación si el nuevo grupo seguía bajo control chino, al mismo tiempo que dijo que Oracle y Walmart serían los dueños de la mayoría del nuevo grupo.

ByteDance, que incluye a inversores estadounidenses, calificó esa información de "rumores falsos".

Sin embargo, el jueves el grupo chino anunció que hizo una solicitud de autorización para exportar tecnología, sin precisar sobre qué tema.

Esta iniciativa podría referirse al famoso algoritmo que ha hecho exitoso a TikTok y que permite mostrar a los usuarios los contenidos que más les interesan, según sus gustos, permitiéndoles ver un vídeo tras otro durante el mayor tiempo posible.