Fecha en la que comienza a regir la ley que limita cobros por reconexión en telecomunicaciones

Para millones de hogares colombianos, quedarse sin conectividad por una factura atrasada no es solamente una molestia, es perder contacto con los demás. Aunque la falta de pago puede deberse a un olvido, lo que molesta aún más es el cobro extra que muchas empresas aplican para reconectar el servicio. Ese cargo por reconexión se ha convertido en un dolor de cabeza para los consumidores y muchas veces se convierte en una sorpresa que no estaba presupuestada en los gastos del mes.

Frente a lo anterior, en julio de este año el Congreso de la República aprobó una ley que establecen medidas de protección al usuario en los procesos de reconexión de servicios de telecomunicaciones y hace poco el presidente Gustavo Petro sancionó dicha norma que será un alivio para muchos.

"La Ley 2485 de 2025 tiene por objetivo establecer el marco normativo aplicable a la reconexión de los servicios de telecomunicaciones que hayan sido suspendidos por falta de pago, con el fin de garantizar condiciones de acceso equitativas para los usuarios, proteger sus derechos y promover prácticas transparentes, proporcionales y no discriminatorias por parte de los proveedores de servicios de redes y servicios de telecomunicaciones".



Fecha en que comienza a regir ley que limita cobros por reconexión en telecomunicaciones

De acuerdo con la norma, se otorga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de fijar los límites máximos que las empresas pueden cobrar por reconectar servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago.

La reforma introduce un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 que deja en claro que, aunque los operadores tienen libertad tarifaria en muchos casos, la reconexión no puede quedar fuera de regulación. Esto quiere decir que, los operadores en Colombia solo podrán cobrar un monto máximo a sus usuarios cuando se haga una reconexión en el servicio. Se estima que el monto no supere los $5.000, pero dicho valor lo establecerá la CRC.



Mujer haciendo una llamada telefónica. Foto: Freepik.

Aunque muchos podrían asumir que la ley entra en vigor meses más tarde, lo cierto es que su vigencia comienza desde el día de su promulgación (16 de julio de 2025); sin embargo, la CRC tiene un plazo de 12 meses para fijar el valor que podrán cobrar los operadores, es decir, hasta julio de 2026.



¿Qué implica la entrada en vigencia de la ley para los usuarios?

Se reduce el riesgo de recibir cobros desproporcionados al restablecer un servicio.

El valor máximo para la reconexión deberá corresponder a costos técnicos y operativos reales, según lo que establezca la CRC.

Las arbitrariedades tarifarias quedan bajo supervisión regulatoria.

Los usuarios ganan un respaldo legal frente a prácticas abusivas.

Es importante aclarar que, durante el intervalo de transición, los proveedores seguirán aplicando las reglas actuales del artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, hasta que las nuevas directrices entren en operación.