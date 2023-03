Las 5 mejores aplicaciones de meditación para reducir el estrés y mejorar la salud mental

Solo un año después de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cifra que, sin embargo, sigue aumentando de manera preocupante.

Las apps que nombraremos a continuación son gratuitas y cuentan con todo tipo de estilos de meditación guiada, musical y terapias de mindfulness. Cada una a su manera le aportará diversas herramientas para el cuidado de la salud mental, tan necesario en estos días.

Comenzamos este listado así:

1.Insight Timer: Es una app clave en el campo de las aplicaciones de meditación. Contiene meditación de una gran cantidad de tradiciones ancestrales y maestros, literalmente no puede quejarse de que esta aplicación no tiene suficiente contenido. Hay una opción "MembersPlus" a la que puede acceder a través de un pago si desea la versión completa, en ese caso probablemente podría meditar por el resto de su vida y no quedarse sin lecciones guiadas gracias a esta aplicación en particular.

Publicidad

2.Headspace: La colorida interfaz de Headspace es como un tapete de bienvenida para los novatos en el campo de la meditación. Por lo general, cobra una tarifa de suscripción, pero no en este momento. Puede acceder a una prueba gratuita de dos semanas o a una biblioteca de contenido sin ataduras diseñada para ayudar con las luchas mentales que pueden haber surgido o sido exacerbadas durante la pandemia.

3.Aura: Es de uso gratuito para una nueva meditación de tres minutos cada dos horas al día. Y si recién está comenzando, esa pequeña porción de atención plena podría ser justo lo que desea y necesita. También puede actualizarla a una suscripción premium y obtener acceso ilimitado a contenido como historias, música, hipnosis y más.

4.Stop, Breathe and Think: Es sencillo: le dice a la aplicación cómo se siente y esta le recomienda una serie de meditaciones para ayudarle a navegar su experiencia aquí y ahora. La mayoría de estas sesiones son más cortas, por lo que no son pagas. Esta aplicación es ideal para principiantes.

Publicidad

5.Smiling mind: ¿Quién no querría que su mente sonriera? esta aplicación fue desarrollada por una organización australiana sin fines de lucro decidida a difundir la atención mental. Smiling Mind también es una de esas empresas que te hace sentir bien si las apoyas. Todos los programas de Smiling Mind son completamente gratuitos, y uno en particular llamado "Thriving Inside" es uno de los mas utilizados. Si eres un educador o un padre que intenta enseñar meditación práctica a los jóvenes, la aplicación tiene toneladas de contenido gratuito para ayudarte a hacer precisamente eso.