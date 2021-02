Nunca anuncié que teníamos una vacuna o un tratamiento para el COVID-19: MinCiencias

Mabel Torres , ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, habló en Mañanas BLU sobre los laboratorios financiados con recursos de regalías departamentales, en los que se espera producir medicamentos y tratamientos con base en plantas.

Esto es un hito para el país dijo la funcionaria.

"El que está haciendo ese trabajo es un grupo de investigadores. No estamos hablando de medicina tradicional”, agregó.

Torres recibió críticas por parte de miembros de la comunidad científica colombiana por afirmar que en dichas instalaciones es posible desarrollar péptidos útiles como precursores para la generación de sueros y vacunas, “inclusive la vacuna para el COVID”.

“Nunca anuncié que teníamos una vacuna o un tratamiento. Lo que anuncié es que estábamos instalando unos equipos y un recurso humano entrenado”, declaró.

Al respecto, Torres se defendió y aseguró que su profesionalismo es incuestionable.

“Este proyecto de investigación entra en proceso de evaluación. Es el mundo científico, no los escojo a dedo los proyectos. Me parece más irresponsable acusarme de cosas que yo no he dicho”, afirmó.

“Mi profesionalismo no puede estar en duda, mi tesis de maestría fue meritoria, mi tesis de doctorado fue laureada”, agregó.

La funcionaria, además, defendió que la inversión se haya efectuado en proyectos que no cuentan con publicaciones científicas indexadas o revisadas por pares.

“Esto es un proyecto que empezó el año pasado. No tenían los equipos sofisticados para hacer estas evaluaciones. Todavía está en proceso de publicación, porque la investigación no produce resultados en dos o tres días. Hay que tener también una responsabilidad en publicar resultados”, afirmó.

Escuche a Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: