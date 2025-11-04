En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Abelardo de la Espriella
Perú y México
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Redes sociales  / Falla masiva en WhatsApp Web: usuarios reportaron caída del servicio este martes

Falla masiva en WhatsApp Web: usuarios reportaron caída del servicio este martes

Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron inconvenientes con WhatsApp Web, la versión del popular servicio de mensajería.

Publicidad

Publicidad

Publicidad