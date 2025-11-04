Falla masiva en WhatsApp Web: usuarios reportaron caída del servicio este martes

Durante la mañana de este martes, 4 de noviembre, miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron inconvenientes con WhatsApp Web, la versión del popular servicio de mensajería que permite enviar y recibir mensajes desde un computador.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las notificaciones de fallas comenzaron a aumentar rápidamente, confirmando que la interrupción afectó a una gran cantidad de personas que utilizan la plataforma como herramienta de trabajo o comunicación diaria.

Mientras que la versión móvil de la aplicación continuó funcionando con normalidad, el servicio web aparecía como no disponible, impidiendo el acceso y el envío de mensajes desde navegadores.

Aunque la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del problema, todo indica que se trata de una interrupción temporal. En estos casos, recomiendan esperar la restauración del servicio o, en su defecto, usar la aplicación de escritorio, disponible tanto para Windows como para macOS, la cual no presenta inconvenientes.



Usuarios en redes como X no tardaron en publicar memes sobre la caída de WhatsApp, que se registró alrededor de las 9:00 de la mañana.

WhatsApp Web se cayó a nivel mundial y fue horrible, me sentí así. pic.twitter.com/LA5l3ov6wS — Erick Ballesteros (@ErickBalles_) August 13, 2025

Se cayó Whatsapp Web

Yo: pic.twitter.com/e9fAdjsJiw — Tu mamá en tanga 🏳️‍🌈 (@Jadesiux) January 7, 2025

Yo instalando y desinstalando #WhatsApp web y apenas me doy cuenta que se cayó el servicio. pic.twitter.com/POy73ONMTp — Rodrigo Guerrero Chávez (@RodGuerreroMx) December 11, 2024