“Si los llaman de Gobierno por reforma a salud, los van a grabar”: advierte representante

La representante Lina María Garrido hizo eco de las preocupaciones que rodean la reforma de salud que se tramita en la Cámara de Representantes. En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, destacó que este proceso legislativo está viciado por varios factores que generan incertidumbre fiscal y procesal.

Incertidumbre Fiscal y costos no clarificados

La segunda vicepresidenta de la Cámara manifestó su preocupación por la falta de claridad respecto al costo de la reforma tanto por parte del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Salud .

"Tiene un vicio de trámite porque ser una ley estatutaria, porque estamos hablando del derecho fundamental a la salud. Pero el Gobierno no quiso que se tramitara así porque entonces quería burlarse del del control previo constitucional. Tenía que necesitaba mayorías absolutas para su aprobación y debía tramitarse por la Comisión Primera. Todavía el señor ministro de Salud no ha cumplido con los dos autos de la Corte Constitucional", resaltó Garrido.

Vicios de trámite en la Cámara de Representantes

La representante también mencionó que el trámite de la reforma adolece de un vicio porque se está tratando como ley ordinaria y debería ser considerada una ley estatutaria. Según la congresista, el gobierno está intentando "burlarse" del control constitucional al no seguir el debido proceso requerido. Esto ha causado que la incertidumbre sobre tratamientos, salarios de médicos, y la inversión en hospitales aumente notablemente.

Publicidad

Las duras críticas a la gestión del ministro de Salud

Garrido no dudó en criticar la actuación del Ministro de Salud , Guillermo Jaramillo, por no cumplir con dos autos emitidos por la Corte Constitucional que deberían guiar el proceso. La representante argumentó que la crisis del sistema de salud sigue en aumento y que el gobierno no ha dado respuestas adecuadas a las preocupaciones planteadas.

"La verdad es que si hay un ministro irrespetuoso que se burla de nuestras consideraciones, de nuestras posturas, de nuestros cuestionamientos es Guillermo Jaramillo . Él, hasta que no cumple completamente con lo que dice la Corte, yo no le creo absolutamente nada. Se ha burlado de la Corte todo lo que ha querido, ha utilizado cualquier artimaña para para llegar hasta este punto mientras en los territorios la crisis de salud sigue aumentando.

En otro punto, la representante hizo referencia a las irregularidades observadas durante la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde denunció que las convocatorias no cumplieron con el requisito de publicidad debido. Esto se suma a las preocupaciones sobre la transparencia en el proceso y la instrumentalización del Congreso.

¿Cuál será ell futuro de la reforma de salud?

Con respecto a la posibilidad de que la reforma avance, Garrido sugirió que a pesar de los cuestionamientos, el gobierno podría contar con los votos suficientes en la Cámara, aunque el escenario en el Senado es aún incierto. La representante finalizó enviando un mensaje a sus compañeros legisladores sobre la importancia de actuar en beneficio de la ciudadanía y no dejarse instrumentalizar por el Ejecutivo.

Sólo un mensaje final para los representantes. Tengan en cuenta que si los llaman del gobierno, si lo llama Benedetti, los van a grabar. Si quieren, de verdad ,chantajear las votaciones en el Congreso de la República advirtió Garrido.

Publicidad

Finalmente, la representante Lina María Garrido delineó una serie de inquietudes que podrían poner en duda la viabilidad y la ética del trámite de la reforma de salud en Colombia. La situación se mantiene tensa y los próximos pasos serán clave para el futuro sistema de salud en el país.

Escuche la entrevista completa acá: