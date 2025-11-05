En vivo
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Turismo

AmaMelodía, el crucero que posiciona a Bolívar como destino turístico global

Los turistas que llegaron a bordo de esta embarcación, destacaron en cada población ribereña, la gastronomía, las artesanías, la filigrana, y demás riquezas culturales de las mismas.

