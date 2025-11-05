AmaMelodía, el crucero que posiciona a Bolívar como destino turístico global

Con el segundo crucero del AmaMelodía, que zarpó desde la bahía de Cartagena, no solo se despertó el entusiasmo de los pobladores que lo observaron navegar con majestuosidad por las corrientes del Magdalena, sino que también se impulsó la economía local y se fortaleció el turismo comunitario en las poblaciones aledañas.

Los turistas que llegaron a bordo de esta embarcación destacaron, en cada población ribereña, la gastronomía, las artesanías, la filigrana y demás riquezas culturales de la región.

El itinerario del crucero incluyó paradas que permitieron a los visitantes conocer San Basilio de Palenque (por tierra, tras una escala en Gambote), Calamar y Mompox, joyas vivas del Caribe.

Según explicó el gobernador Yamil Arana, la operación del segundo crucero de la naviera AmaWaterways sobre el Magdalena representa un nuevo impulso en la apuesta de Bolívar por posicionarse como un destino turístico global, una visión que comenzó con la llegada del primer barco, el AmaMagdalena.



De igual forma, con los cruceros por el río Magdalena se destaca la generación de empleo para la gente de los municipios y más oportunidades para el gremio turístico de Bolívar.

“Gracias a iniciativas como esta, el río vuelve a ser escenario de encuentro, reconocimiento y esperanza, devolviendo el protagonismo a las comunidades que lo habitan y cuidan”, señaló la empresa naviera.

Luego de su recorrido por las poblaciones ribereñas, la embarcación fue recibida a su regreso en el muelle de La Bodeguita, convirtiendo a La Heroica en el ancla perfecta por su historia, sus hermosas playas y sus murallas.