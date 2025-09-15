El bus turístico panorámico desde donde puede conocer Cali; el servicio es gratuito

A Cali regresó, de manera gratuita, el bus turístico panorámico, un hito que no solo busca enriquecer la oferta cultural y de ocio local, sino también posicionar a la capital del Valle del Cauca a la vanguardia de grandes urbes a nivel mundial.

Con una imagen exterior renovada, el bus destaca elementos claves de la identidad caleña como la biodiversidad, la salsa y Cristo Rey. Además, exhibe frases promocionales como ‘Cali es donde debes estar’ y ‘El centro es donde debes estar’, reflejando el compromiso de la administración con su centro histórico.

Este es un bus para todos los caleños, para los niños que están en temporada de vacaciones y para los turistas.



Es gratuito, pero con inscripción

Bus turístico gratis en Cali. Alcaldía de Cali.

La inscripción para disfrutar de esta experiencia se realiza a través de los formularios que la Secretaría de Turismo dispone en sus redes sociales. El bus, con una capacidad máxima de 58 pasajeros, ofrecerá dos recorridos diarios de martes a domingo.



Los recorridos

En adelante, los horarios y los enlaces de inscripción se publicarán también en las redes sociales de la Secretaría. El itinerario, que busca resaltar la historia de Cali y ofrecer un enfoque de turismo cultural y de naturaleza urbana, tendrá como punto de inicio y finalización la Plazoleta Jairo Varela.

Durante el trayecto, los asistentes podrán apreciar emblemáticos lugares como el Parque Artesanal Loma de la Cruz, el Estadio Pascual Guerrero y el monumento El Gato del Río.

Se realizarán dos descensos estratégicos: uno en la Plaza de Cayzedo y otro en el mirador Sebastián de Belalcázar, permitiendo a los pasajeros vivir de cerca la riqueza patrimonial de Cali.