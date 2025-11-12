Este es el país de América del Sur con mejor calidad de vida, según nuevo estudio

Muchos anhelan despertar sin el ruido caótico del tráfico, caminar por calles limpias y seguras, disfrutar de una educación pública de calidad y acceder a servicios de salud eficientes sin gastar mucho dinero, pues en un país suramericano esto es posible.

América del Sur es considerado uno de los continentes marcados por la desigualdad y los retos sociales; no obstante, existe un territorio que ha logrado cambiar esta escena de su cotidianidad.

Mientras muchas naciones latinoamericanas luchan por equilibrar crecimiento económico y bienestar social, existe un país que ha encontrado una fórmula que lo posiciona como un referente de calidad de vida en América del Sur.

El país de América del Sur con mejor calidad de vida

Según el más reciente informe de Numbeo 2025, una base de datos en línea que recopila información sobre el costo de vida, precios de los bienes raíces, calidad de vida, seguridad en ciudades y países de todo el mundo, Uruguay es el país suramericano con la mejor calidad de vida.



Para llegar a esta conclusión, el estudio evaluó factores como el poder adquisitivo, seguridad, salud, contaminación, tráfico y el costo de vida. En casi todos los ítems, Uruguay obtuvo una puntuación por encima del promedio regional.

Su capital, Montevideo, figura entre las ciudades más seguras y limpias de América Latina, con una esperanza de vida que supera los 78 años de edad, según datos del Banco Mundial.

Asimismo, la investigación menciona que la clave del país está en mantener la estabilidad, políticas públicas y una cultura que valora la equidad. Incluso, a nivel mundial, supera a potencias como China y Rusia en indicadores de bienestar.

Montevideo, uruguay. Foto: Latam Airlines.

De igual manera, el secreto uruguayo también radica en una combinación de políticas sociales sólidas y estabilidad democrática. Desde hace décadas, “el país ha invertido de forma constante en educación pública, cobertura sanitaria universal y programas de vivienda accesible”. De hecho, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a Uruguay entre los primeros de la región, solo detrás de Chile.

Además, la seguridad, uno de los mayores desafíos en América Latina, se mantiene como una de las más altas del continente. La tasa de homicidios es una de las más bajas de la región, y la percepción de corrupción se encuentra entre las menores, según el estudio.

A ello, se le suma la sostenibilidad, pues más del 95% de la electricidad uruguaya proviene de fuentes renovables, un hecho que lo sitúa entre los líderes mundiales en energía limpia, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de que Uruguay es el segundo país más pequeño de América del Sur, con una superficie de 176.215 km², superado por Surinam, con 163.820 km², es considerado un territorio de bienestar que no depende de su tamaño ni de su riqueza, sino de la visión política y social con la que se gobierna.

