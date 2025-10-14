Impedirán entrar a Europa a todo colombiano que no cumpla nuevo requisito: ya entró en vigor

Desde el 12 de octubre, los países que integran el espacio Schengen iniciaron la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), una herramienta electrónica que reemplaza el sello tradicional en los pasaportes y que busca reforzar la seguridad, prevenir la inmigración irregular y mejorar la gestión migratoria.

El nuevo sistema ya está en funcionamiento en puntos de control como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde en su primer día se registraron más de 1.800 viajeros sin retrasos ni inconvenientes, y que ha permitido a la UE registrar a más de 100.000 personas en solo dos días.



Qué es el EES y cómo funcionará

El Sistema de Entradas y Salidas (EES) es una base de datos común para los 29 países del espacio Schengen —entre ellos Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein— que registrará de forma automatizada la entrada, salida o denegación de ingreso de todos los visitantes (como los colombianos) que no pertenezcan a la Unión Europea y que viajen sin visa por periodos cortos, de hasta 90 días.

El sistema recopilará información personal y biométrica, incluyendo nombre, tipo de documento, huellas dactilares e imagen facial, junto con la fecha y lugar exactos de entrada y salida.

Todos estos datos quedarán almacenados en un expediente digital al que podrán acceder las autoridades fronterizas de los países miembros.



El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, describió la medida como “un hito en el nuevo enfoque de gestión de fronteras”, señalando que el sistema permitirá “saber quién entra y sale de la Unión Europea, cuándo y dónde”, lo que representa un paso clave en el fortalecimiento de la seguridad interior y la identificación de migrantes irregulares.



Qué deben hacer los colombianos para viajar a Europa

Para los colombianos, el proceso se aplicará directamente en los puntos de entrada —aeropuertos, puertos o fronteras terrestres—, sin necesidad de un registro previo.

Al llegar, el viajero deberá presentar su pasaporte vigente, que será escaneado, y someterse a la toma de huellas dactilares y una fotografía facial.

El trámite será realizado por agentes migratorios o en terminales automáticas ubicadas en las zonas de control, y sustituirá por completo el sello físico que solía colocarse en el pasaporte. Desde ahora, toda la información quedará registrada digitalmente, eliminando cualquier marca visible de entrada o salida.

Los datos que se recopilarán incluyen:



Identidad del viajero (nombre, tipo de documento y nacionalidad).

Información biométrica (huellas dactilares e imagen facial).

Fechas y lugares de entrada y salida.

Registro de denegaciones de ingreso, si las hay.

Este expediente se generará la primera vez que el colombiano cruce hacia el territorio Schengen y se actualizará automáticamente en los viajes posteriores.

Requisitos que deben cumplir los colombianos

Aunque el EES no exige un trámite adicional antes de viajar, las autoridades europeas recomiendan cumplir con ciertas condiciones básicas para evitar demoras o rechazos al ingreso:



Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez al momento de entrar.

Tiquete de regreso o de salida del espacio Schengen.

Reserva de alojamiento, carta de invitación o constancia del lugar donde se hospedará.

Fondos suficientes para cubrir los gastos durante la estancia.

Seguro médico internacional, que no es obligatorio para el EES, pero puede ser solicitado por algunos países al ingreso.

Además, se recomienda respetar estrictamente el límite de 90 días de permanencia. El sistema detectará automáticamente si un viajero excede ese tiempo, lo que podría ocasionar sanciones, restricciones futuras o incluso prohibiciones temporales de entrada al territorio europeo.

Además, se espera que a partir de finales de 2025 o inicios del 2026, el EES se complementará con el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un permiso electrónico que será obligatorio para los colombianos y demás ciudadanos de países exentos de visa.

Este documento, que es diferente a una visa, deberá solicitarse en línea antes del viaje, tendrá un costo de 7 euros y una validez de tres años, permitiendo múltiples ingresos durante ese periodo.