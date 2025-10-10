Este es el tren turístico de lujo que recorre el corazón de Boyacá: vuelve luego de medio siglo

En Colombia actualmente hay una red ferroviaria de 3.533 kilómetros de longitud, la cual incluye 189 kilómetros de carácter privado y 3.363 kilómetros de red pública. De esta, en total solo 1.729 kilómetros están inactivos y solo operan 1804 kilómetros.

Uno de los proyectos del presidente Gustavo Petro es reactivar la red ferroviaria del país tanto de pasajeros como de carga y por ello hay algunos proyectos que está priorizando e su Gobierno:

Corredor Interoceánico

Corredor Pacífico (Yumbo-Caimalito)

Corredor del Pacífico (Buenaventura-Palmira)

Corredor Villavicencio-Puerto Gaitán

Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central

corredor Bogotá-Belencito

Frente a lo anterior, hace poco el Ministerio de Transporte inauguró un tren turístico en el corredor Bogotá-Belencito que desde ya muchos podrán disfrutar.



El tren que vuelve a rodar después de más de medio siglo

“Tren de la Vida y la Esperanza”, así fue bautizado el medio de transporte que volvió a rodar después de más de medio siglo. Inicia su ruta en Boyacá, pasando por Paipa, Duitama y Sogamoso.

Para poner en marcha el tren el Gobierno invirtió más de $330.000 millones en infraestructura y mantenimiento.



El proyecto consistió en recuperar vagones antiguos, los cuales fueron restaurados por empresas boyacenses: los vagones del “Tren de la Vida y la Esperanza” cuentan con aire acondicionado, acabados de lujo y un vagón especial que conserva su diseño original de hace más de 50 años.



Así es el tren turistico de Boyacá

Los intereados en subirse al nuevo tren turístico de Boyacá deberán llegar a la estación en Sogamoso para comenzar el recorrido que va hasta Paipa y Duitama. El costo del boleto está desde los $15.000 en adelante y se debe adquirir por medio de la página de Ticket Shop.

Por medio d eun video en redes sociales, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, mostró cómo es el tren y sus vagones: