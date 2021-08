Alcalde de Medellín declara emergencia ante la escasez de primeras dosis de vacuna contra el COVID

Este viernes, 27 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que la ciudad se declara en emergencia ante la escasez de primeras dosis para continuar con el proceso de vacunación en Medellín.

La Alcaldía de Medellín advirtió que hasta esta tarde hay primeras dosis de vacunas COVID en Medellín y las segundas solo alcanzan para este fin de semana.

La secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, advirtió que solo hay 3.000 primeras dosis de la vacuna contra el COVID y que se acabarían en media jornada, mientras que en segundas dosis hay 40 mil que alcanzan para tres días contados desde hoy.

De estos últimos biológicos hay 38.000 de Pfizer, pero muy pocas de Sinovac y Astrazéneca, las cuales no alcanzan para atender a la población.

Sin embargo, la esperanza está en la posibilidad de la llegada de un nuevo lote el fin de semana.

"Nos ha comunicado el Ministerio de Salud que pueden llegar el fin de semana, sin embargo, no nos confirmaron ni día, ni hora, ni total de vacunas", agregó la funcionaria.

A pesar de que en la ciudad hay capacidad para aplicar hasta 36.000 vacunas diarias, hoy no hay inventario y por eso se pide a los ciudadanos que se abstengan de ir a los puestos de vacunación si no es para segundas dosis de Pfizer, esto mientras que se normalizan las dotaciones.

“Necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, informó el alcalde de Medellín.

El alcalde recalcó que desde el comienzo de la vacunación, Medellín ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que no ha podido continuar con el proceso debido a la escasez de dosis.