Así reacciona la clase política en Antioquia tras la captura de Nicolás Petro

Uno de los representantes de la clase política en Antioquia que reaccionó luego de conocerse que el hijo del presidente Gustavo Petro será llevado a estrados judiciales fue el senador y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Felipe Guerra Hoyos.

El representante del Centro Democrático publicó en Twitter una foto de Nicolás Petro en la que aparece junto a Day y Gustavo Petro, que acompañó con el siguiente mensaje: “Urgente: Capturados Nicolás Petro y Daysuris Vásquez por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Gustavo Petro el cambio con la plata de los bandidos”.

El exsecretario de Gobierno de Antioquia y exconcejal de Medellín, Santiago Londoño Uribe, hizo lo propio por la misma red social, donde, además, indicó que lo sucedido este sábado, 29 de julio, con la captura de Nicolás Petro y su exesposa en Barranquilla, debería abrir una puerta para que se desarrollen investigaciones contra quienes hayan participado en supuestos hechos irregulares en la campaña de Gustavo Petro, como es el caso del exsenador en Colombia y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti.

Las preguntas sobre la financiación de la campaña de Petro siguen sobre la mesa y no sólo Nicolás sino Benedetti deben comparecer ante la justicia para explicar el tema. Ambos personajes tenían responsabilidades en la campaña. No eran ruedas sueltas. — SantiagoLondoñoUribe (@slondonouribe) July 29, 2023

Al respecto, Londoño le dijo a Blu Radio: “Esto no es exclusivamente un tema familiar; Nicolás Petro hizo parte de la estructura de la campaña de su papá en la costa, de manera activa, y lo hizo de la mano de Armando Benedetti, quien dijo que había serios cuestionamientos sobre la financiación de esa campaña".

Daniel Quintero no hablará del tema

Blu Radio quiso conocer la reacción del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la captura de Nicolás Petro, pero desde el departamento de comunicaciones respondieron que “no habrá pronunciamiento del alcalde ni de la Alcaldía sobre ese tema”.

En el pasado mes de marzo, Quintero fue cuestionado por una foto publicada por Germán Londoño Montalvo, quien manejó las finanzas de Nicolás Petro.

Felicitaciones @QuinteroCalle por tu liderazgo en la construcción de un nuevo frente progresista llamado @independienteco sin duda las nuevas y futuras generaciones serán los baluarte de este gran partido político. Éxitos y muchas bendiciones @estebanrestre pic.twitter.com/0DlKTJvCBJ — German Londoño Montalvo (@GermanLondonoM) March 2, 2023

En la imagen aparece Londoño junto al mandatario de los paisas, quien en ese momento dijo que no lo conocía y que se trataba de una foto que Londoño le pidió tomarse durante la posesión de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. En esa ocasión afirmó: “A mí todo el mundo me pide fotos y yo me tomo fotos con todo el mundo. Publicó él una foto mía, y entonces, ya que es amigo, nada que ver”.

La imagen había sido publicada con anterioridad por Londoño en su cuenta de Twitter para hacer un reconocimiento a la labor de Quintero como cabeza del movimiento político Independientes.

