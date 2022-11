Conductores siguen en paro en Rionegro, Antioquia; la alcaldía denuncia intimidaciones del gremio

Continúa el paro de transportadores en Rionegro, Antioquia , quienes cesaron labores ya que manifiestan un inconformismo en algunos puntos de la reestructuración del sistema impulsada ante por la administración municipal.

Además, según el gremio el de transportadores, la Alcaldía se levantó de la mesa de negociación y por lo tanto se mantienen en paro indefinido hasta que hagan presencia miembros del Gobierno Nacional. Parte de este grupo pide que actúe la vicepresidenta Francia Márquez.

"El alcalde dice que SitiRío viene a modernizar el transporte. Los transportadores dicen que no hay ningún problema, que nos permitan a nosotros ser los que modernizamos el transporte a través de nuestras empresas y no a través de la empresa que el alcalde quiere imponer", expresó Carlos Osorno, uno de los voceros del gremio de transportadores.

Desde la alcaldía, se han dado a conocer algunos testimonios de conductores que quisieron salir a trabajar como normalmente lo hacen, pero fueron intimidados por quienes hacen parte del paro.

"Me pararon unos muchachos de las busetas de TransUrbano y me dijeron que si nosotros no íbamos a parar. Le dije que a nosotros no nos habían dado autorización y dijeron que bueno, que nos atuviéramos a las consecuencias, que teníamos que apoyar", dice un conductor en uno de los audios que dio a conocer la Alcaldía de Rionegro.

La Alcaldía ha acompañado y escoltado a los conductores que quieren salir a trabajar para que realicen sus rutas como de costumbre con el acompañamiento de Policía y Ejército Nacional. Incluso, se dispuso una línea de atención para que los ciudadanos que no puedan tomar un transporte por culpa del paro, se comuniquen y logren llegar a sus sitios de destino.

