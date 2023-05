El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

En una etapa de meditación entró el excandidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez , porque tiene una encrucijada en el alma, si aspirar a la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia.

La Ronda política de Blu Radio pudo conocer que al menos 7 partidos o Movimientos políticos le quieren dar el aval, le coquetean, sin embargo él ha señalado que se tomará hasta finales de este mes de mayo para definir, pero todo hace ver que nuevamente quiere ser gobernador de Antioquia.

También conocimos que no será el candidato de Independientes, es decir, del alcalde Daniel Quintero , debido a que en todas las reuniones, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, dice que Esteban Restrepo está definido como candidato del Quinterismo y que por ahora si se ratifica en la aspiración no habría una alianza.

Por otro lado, quien ya recibió el aval del Centro Democrático es Andrés Julián Rendón, exalcalde de Rionegro y exsecretario de gobierno en la administración de Luis Alfredo Ramos, con lo cual ratifica su aspiración a la Gobernación de Antioquia, dijo que busca una gran alianza con otros sectores y por eso hoy, se definirá si habrá consultas o encuestas para definir un candidato único con Juan Diego Gómez, Mauricio Tobón y Eugenio Prieto.

Publicidad

Lo claro es que no tendrá un acercamiento ni con Esteban Restrepo, ni con Luis Pérez Gutiérrez: “Nosotros queremos hacerle frente y esa fue la primera declaración que hicimos, al eje Quintero -Petro, esa es la candidatura que hay que derrotar para que el desastre que hay en Medellín no llegue a Antioquia”.

Aseguró que acompañará en la alcaldía a quien defina el Centro Democrático, aunque hay un interés tanto de los concejales Sebastián López y Alfredo Ramos Maya, todo hace pensar que irían con Federico Gutiérrez.

Para seguir con líos políticos, aunque se creía que el camino estaba expedito, llegó el congresista Carlos Andrés Trujillo y como dicen los muchachos, calentó el parche, debido a que ya no es fijo que Juan Diego Goméz y Lucas Cañas tengan el aval del Partido Conservador para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, respectivamente.

Publicidad

Pues el trujillismo ahora busca que entren en la puja a la Gobernación el nombre de la excongresista Nidia Marcela Osorio y tampoco se descarta que por el aval a la Alcaldía aparezcan nombres como Juan Camilo Restrepo, ex comisionado de paz y el propio Federico Gutiérrez de quien se afirma que haría el lanzamiento de campaña en el mes de junio, lo cierto es que sigue sin dueño el aval conservador.

A propósito de Lucas Cañas, con él se cumple la frase: la política es dinámica, debido a que toda clase de críticas a recibido el precandidato que en los últimos tres años estuvo muy cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero en las últimas semanas se ha ido en contra él y en vallas ubicadas en diferentes puntos de Medellín le ha pedido a los ciudadanos que envíen cartas contra Quintero y eso que fue de la coalición de gobierno.

La pelea de vallas no sólo es de Cañas, en redes sociales se enfrentaron los precandidatos Luis Bernardo Vélez y el exconcejal Albert Corredor, todo porque se acusan de campaña sucia y como dicen los apostadores quién da más por la ubicación de sus vallas, mientras que Corredor le pide al concejal que no llore y se ponga a trabajar, responde la campaña de Luis Bernardo, que muchas de esas vallas son donadas, regaladas y eso que no han comenzado los debates y se empiezan a sacar los trapitos al sol.

Recuerde que todos los jueves en Vive Medellín les contaremos cómo se mueve la política antioqueña, en la Ronda política de Blu.

Publicidad

Le puede interesar (“Congreso no se somete a ningún tipo de presión”: Roy Barreras por manifestación indígena en Bogotá):