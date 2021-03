Ellos no están por voluntad propia donde están: madre de joven desaparecido en Valdivia

La angustia incrementa con el paso de las horas y los días para las familias de los seis jóvenes que desaparecieron en Valdivia, norte del departamento, luego de viajar desde su natal Anserma (Caldas) hacia Cartagena .

Esta misma incertidumbre es la que vive Milena Ramírez, madre de José Valencia Ramírez, de 15 años, y hermano de Mauricio Ramírez, quien habló con BLU Radio sobre la última conversación de sus familiares el martes pasado.

De acuerdo con Milena, desde el viernes se perdió la comunicación con los adolescentes y jóvenes cuando pasaban por el corregimiento de Puerto Valdivia, en límites del norte y el Bajo Cauca , donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Sin embargo, Cristian Luna, Andrés Valencia, Cristian Rendón y Emmanuel Aguirre se contactaron en distintos días entre el sábado y lunes con sus familias para avisarles, con voces angustiosas, que trabajarían en una finca aunque no dieron mayores detalles.

“Mi hijo y mi hermano no se comunicaban desde el sábado. Yo estaba muy angustiada porque mi hijo no pasa cuatro horas sin que se comunique conmigo”, sostuvo Milena.

La esperada llamada para ella fue el martes a las 8:30 de la mañana, cuando su hijo informó que también se quedaría trabajando en una finca varios meses o hasta un año.

“Yo le pregunté que cómo estaba, por qué se había quedado tantos días sin comunicarse conmigo. Me dijo que no me preocupara, yo estoy bien y me voy a quedar trabajando en una finca. No se preocupe”, dijo Milena.

Milena relató que su hermano también llamó horas más tarde a su madre y le dijo que trabajaría en un contrato de la finca, pero ni él ni su hijo quisieron dar la ubicación.

“Mi hijo me llama muy tranquilo, finge estarlo. Se le nota la voz quebrándose, con ganas de arrancar a llorar o algo, pero él es muy fuerte y me dice que no llore porque está bien”, agregó Ramírez.

A Milena su corazón de madre le dice “que no están bien".

"Ellos no están por voluntad propia donde están, ellos no están en algo voluntario”, dijo.

“Incluso, yo le pregunté cuándo me iba a volver a llamar. Él le preguntó a alguien que cuándo podría volver a llamar a mi mamá y le respondieron que en cuatro o cinco días”, contó.

Según ella, su hermano y su hijo no están juntos porque el adolescente se lo confirmó. Sin embargo, Milena le dijo: “Papi, usted sabe que su tío está enfermo, mire lo que tiene en la columna”. Y le respondió: “Mami, no se preocupe que mi tío está mejor que yo”.

Mientras avanza la búsqueda de los seis jóvenes en Antioquia , Milena espera en Aserma que hoy o mañana, cuando se cumplen los cuatro o cinco días de hablar con su hijo, vuelva y la llame para tener alguna noticia de él, de su hermano y de los demás desaparecidos.