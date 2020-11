La JEP reportó más hallazgos de posibles falsos positivos en Dabeiba, Antioquia

El trabajo de exhumaciones por parte de la JEP en el municipio de Dabeiba, Antioquia, continúa y los resultados, hasta hoy, dejan un saldo de 63 hallazgos en una tercera diligencia, que solo entre lunes y martes reporta nueve, de los cuales cinco se encontraban amarrados, envueltos en bolsas negras, junto a proyectiles y con patrones similares a lo informado en diligencias anteriores.

Según explicó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección de Ausencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cuerpo técnico forense ha encontrado que hay unos puntos comunes como enterramientos irregulares sin ningún tipo de señalización de que en dicho punto se encontrara un cuerpo. A su vez, que no se encontraban con identificación y estaban a una profundidad aproximada de un metro.

Para los distintos hallazgos, se ha tenido en cuenta, entre otras, las versiones que diversos comparecientes ante el tribunal han entregado en versiones voluntarias por el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales y el caso 04, que prioriza la situación del Urabá y, a su vez, ha permitido que se identifiquen más puntos en los que se espera realizar labores forenses.

Patrones de relación

Los hallazgos coinciden, donde si son personas completamente diferentes, digan lo mismo, con un otro de conducta, de coincidencias que van más allá de las posibilidades dijo Ramelli.

Explicó el magistrado que tanto en los macrocasos 03 y 04, en el cementerio de Dabeiba existen cuerpos de personas ejecutadas extrajudicialmente, por lo menos desde 1997, que irían hasta el año 2007, donde distintas unidades militares habrían participado en distintos momentos, con distintos comandantes, esto, con base en lo que han dicho los miembros de la fuerza pública que han atendido las diligencias.

De entrada, piensa uno que no fue solamente determinado batallón o unidad militar, sino que a lo largo del tiempo, infortunadamente, coinciden. Eso nos ha llevado a que a la fecha se han escuchado en versión voluntaria a 15 integrantes de la fuerza pública que tuvieron que ver con los hechos de Dabeiba de diferentes graduaciones y en estos días escuchamos a algunos de alta graduación sobre este tema explicó.

Con los beneficios que pueden obtenerse en la JEP a través de los aportes de verdad, varios miembros de la fuerza pública han aceptado responsabilidades y esto ha sido el punto clave para obtener resultados.

Algunos de ellos, que han sido llamados al tribunal especial, no habían sido investigados y se han convertido en comparecientes forzosos, al ser mencionados por otros.

Sin que esté violando la reserva del sumario, pero algo muy global: varios reconocieron la comisión de esos crímenes. Una persona que jamás fue investigada, que no recibió un beneficio como es la libertad provisional y que llega a la JEP y nos dice: yo quiero reconocer lo que hice y relata cinco o seis hechos, que jamás habían sido investigado, es de lo más importante. No solo que se escuchen a los que están condenados, a los que están investigados y reciben beneficios puntualizó.

Cabe aclarar que existen quienes no han comparecido porque no están en la obligación de hacerlo de reconocer una responsabilidad como garantía constitucional y aunque no es claro cuántos han aceptado, sí, según el magistrado, la gran mayoría ha asumido los hechos, así como han sido involucrados oficiales de altos mandos, incluso, coroneles, no solo en el caso de Dabeiba, sino en distintos lugares de Colombia.

Los niños

En horas de la mañana de este martes, en la plaza principal del Cementerio Las Mercedes, se realizó la entrega digna de cuatro cuerpos que previamente habían sido identificados tras una serie de toma de muestras y actividades forenses: dos adultos y dos menores de edad. El caso de varios integrantes de una misma familia, ocurrido en la vereda Llanogrande.

“Fueron sacados de su casa el señor Félix Antonio Manco, su hijo Wilson Úsuga y el pequeño Eliécer de Jesús. Son sacados los tres y el grupo armado iba con otro vecino que también fue entregado hoy: Albeiro Úsuga Uribe. Esas personas son sacadas de manera abrupta de su casa, según testimonios de varios pobladores, que los vieron en compañía de paramilitares y militares al mismo tiempo”, relató Ramelli.

Explicó que el cuerpo del menor, junto al de un N. N., aparecieron en el cementerio de Dabeiba en simulación de un combate, pues tenía armamento, camuflados y con una serie de elementos que deja en evidencia contradicciones e, incluso, en las necropcias, pues tenía heridas en el pecho, un impacto en la cabeza y con el camuflado intacto en buen estado, generando la irregularidad, mientras las orientaciones permitirían concluir que tanto el niño como el adulto, fueron asesinados en un lugar cerca al municipio de Dabeiba.

En el momento del hecho, al menor no lo identificaron, pusieron que era un N. N., al igual que fueron inhumados en el mismo sitio, así que fueron presentados como si hubiera sido un combate. Existen documentos oficiales donde se indica que tenían armamento y municiones, tanto, que en su momento, la Fiscalía remitió todo a la justicia penal militar añadió.

Agregó que, pese a haber hecho varios requerimientos a la justicia penal militar, no se ha encontrado respuesta de qué pasó con esa investigación iniciada en 1997, momento en que la Fiscalía lo remitió, y solo hasta 2008 se hace la denuncia por desaparición forzada de la familia y allí, tras realizar algunas labores investigativas, el caso se archiva y desde entonces no hubo respuesta hasta que es la JEP, quien recibe datos que servirían como aportes para reconstruir lo que sucedió en dicho caso que estaba en la impunidad desde 1997.

La identificación de Julieth Andrea Tuberquia, de 16 años, se logró tras una toma de muestras en Dabeiba. Tras cotejos de ADN, se logra el esclarecimiento luego de que la Fiscalía adelantara el caso con sus labores de investigación, pero, según explica Ramelli, el cuerpo estaba en poder de las autoridades, pero no sabían de quién era.