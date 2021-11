La rumba en Miami que puso en el ojo del huracán a Daniel Quintero, alcalde de Medellín

Una nueva polémica envuelve al alcalde de Medellín , Daniel Quintero, tras un viaje internacional que fue autorizado con 25 millones de viáticos de recursos públicos a Barcelona pero terminó en Miami sin ser informado al Concejo de la ciudad y donde participó en la fiesta de inauguración de una tienda de Rigoberto Urán, con concierto de Carlos Vives.

Allí cantaba Carlos Vives en una parranda para inaugurar esta nueva tienda de Rigoberto Urán en Miami el sábado anterior, hasta ahí todo normal. Sin embargo, uno de los asistentes fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero , quien estaba junto a su secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

Según la polémica en redes sociales y la denuncia del concejal opositor, Alfredo Ramos, el mandatario viajó a Miami a pesar de que la autorización y solicitud presentada al Concejo fue realizada para viajar a una misión oficial a Barcelona (España) para participar en el Smart City Expo con viáticos por 25 millones de pesos pagados por la Alcaldía de Medellín , del 15 al 20 de noviembre, como indica el documento aprobado.

Ante la consulta al presidente del Concejo, Jaime Cuartas, y la vicepresidenta segunda, Aura Marley Arcila, ambos señalaron que no tenían claridad si el alcalde podía o no viajar a otro lugar no informado. Sin embargo, Ramos insistió que sí hay una irregularidad porque son gastos con recursos públicos.

“Cuando teóricamente Quintero debería estar en Barcelona, se encuentra Quintero en Miami en una rumba entre otras cosas, en una fiesta, ni siquiera en una misión oficial, la pregunta es por qué Daniel Quintero incumplió el permiso que le dio el Concejo, entre otras se entregaron viáticos de parte de los ciudadanos de Medellín”, cuestionó Ramos.

También hay que señalar que Quintero se reunió en Miami con Moishe Mana, billonario inversionista artífice de la transformación de Wyndwood en Miami.

Sin embargo, el concejal Ramos señaló que sería una falta disciplinaria lo ocurrido y que las autoridades de control deberán investigar.

