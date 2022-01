Medellín y 63 municipios de Antioquia no tienen dosis de refuerzo contra el COVID-19 para aplicar

De los 125 municipios de Antioquia, 64 no tienen dosis de refuerzo para aplicar, es decir, más de la mitad del departamento. Autoridades departamentales esperan nuevos lotes de vacunas del Gobierno Nacional o la autorización para administrar biológicos distintos a Astrazéneca como terceras dosis.

Solo 61 municipios del departamento cuentan con terceras dosis para aplicar a su población, mientras que el resto de Antioquia sufre una escasez que tiene paralizada la inmunización con el refuerzo.

Según el reporte de la Secretaría de Salud departamental, 64 localidades antioqueñas no cuentan con dosis de Astrazéneca destinadas como vacunas de refuerzo, entre ellos siete municipios del Valle de Aburrá . Medellín, por ejemplo, completa cinco días sin aplicar estas dosis.

Por ahora no hay fecha para recibir un nuevo lote de vacunas en Antioquia, pero la esperanza es que el Ministerio de Salud autorice con una resolución que se apliquen refuerzos con los biológicos disponibles actualmente, explicó Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del COVID en Antioquia.

“No tenemos, no nos han mandado, el Ministerio de Salud no ha entregado vacunas para refuerzo, han planteado algunas prerrogativas que estamos pendiente que se defina, y el que tiene Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson pues debe aplicarle refuerzo de Janssen”, afirmó.

A la fecha en Antioquia se han aplicado más de 9.7 millones de dosis contra el COVID-19 y 787.135 personas cuentan con su vacuna de refuerzo.

