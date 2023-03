Migración respondió a críticas de la Procuraduría por situación de migrantes en el Darién

Luego de que en los últimos días la procuradora Margarita Cabello hiciera un llamado al Gobierno nacional para que prestara atención a la crisis humanitaria en la zona del Darién , producto del alto flujo de migrantes que por allí buscan llegar a Centro y Norteamérica, Migración Colombia fue una de las primeras dependencias en pronunciarse.

"No hay ni un solo avance desde Cancillería sobre la problemática del Tapón del Darién. No se ha fortalecido la presencia institucional, nos vemos al ICBF, no vemos a la Policía Nacional. Se sigue presentando el fenómeno de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes", había dicho Cabello.

A estos cuestionamientos, Migración respondió que asignó por primera vez en el municipio de Necoclí (Antioquia), funcionarios permanentes para fortalecer las actividades de verificación de extranjeros que transitan por este paso fronterizo.

Asimismo, que entre agosto de 2022 y lo que va corrido de 2023, se han detectado 23 casos de alertas de Interpol de personas requeridas por la justicia de otros países, cuya información se ha compartido con las agencias homólogas de Panamá y Policía Nacional de Colombia.

“Esta decisión es solo uno de nuestros varios resultados y avances en cumplimiento de los compromisos interinstitucionales que hemos asumido para mejorar la atención de los migrantes que se dirigen hacia el Tapón del Darién”, aseguró Fernando García, director de la entidad.

Otras medidas implementadas que destacó Migración Colombia fue la realización de tres mesas de Diálogo Fronterizo por la Vida, en las que se articularon con instituciones públicas, privadas y población migrante, además de propuestas de solución conjunta a las problemáticas de la región.

