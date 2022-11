“No le hago mandados a Uribe ni a nadie”: Gilberto Tobón arremete contra Daniel Quintero

“No soy candidato del uribismo”, respondió en Blu Radio el abogado Gilberto Tobón, quien fue candidato al Congreso de la República en las elecciones parlamentarias y quien hoy aspira a la Alcaldía de Medellín, en medio de una polémica reciente por la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por la que recibió “matoneo” en redes sociales.

Tobón contestó a quienes lo llamaron “un Caballo de Troya” que ahora busca alianzas para llegar a ser alcalde, pues antes apoyó públicamente a Daniel Quintero y ahora arremete contra él. Incluso, en la entrevista con Blu Radio, lo llamó “dañino, liso y mañoso”.

“Yo no soy candidato del uribismo ni el señor Álvaro Uribe dijo eso. Lo tergiversaron totalmente, fue una reunión amigable, hablamos de la ciudad de Medellín, problemas y coincidimos en cosas (…) La ciudad está polarizada, la polarizó Daniel Quintero, un sujeto dañino para la ciudad, liso y mañoso, ya lo dije hace meses”.

Sobre las críticas, explicó por qué hace meses le retiró su apoyo al mandatario local. Según mencionó, fue Quintero quien lo buscó en un principio, así como lo ha hecho también el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Asimismo, aseveró que no le hace “mandados a nadie” y que seguirá siendo “autónomo”.

“No le hago mandados a Uribe ni a Quintero ni a Petro, no le hago mandados a nadie. Soy un hombre autónomo y así me voy a morir (…) Apoyé a Quintero porque él me buscó a mí, Petro también me buscó y Uribe; yo no busco a la gente, no soy politiquero”, indicó.

Tobón añadió en Mañanas Blu que, en su carta, publicada hace meses, dejaba claro que ya no seguiría al lado del alcalde de Medellín por “ser un hombre corrupto” que hacía “contratos con hombres de Bello que han estado en la cárcel”; una denuncia que, según dijo, fue ignorada.

Actualmente, recalcó, están “totalmente distanciados” y no está buscando la Alcaldía de Medellín del brazo de nadie: “Yo no estoy hablando bien ni mal de Uribe”.

En ese sentido, recordó la reunión que tuvo el presidente Petro con Uribe hace meses, de la que se conocieron apenas un par de fotos y, los temas de fondo, fueron discutidos en privado.

“El dios Petro se reúne con él (Uribe) y todos aplauden. El fanatismo del país nos está llevando a lo que ocurrió en la década de los 50, la lucha entre liberales y conservadores”, concluyó.

