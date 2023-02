Polémica en el Concejo de Medellín por compra de otros 10 Robocop para la seguridad en la ciudad

¿Sirve o no sirve la estrategia de seguridad con Robocop? Con polémica por su uso, desde el Concejo cuestionan que la Alcaldía de Medellín estaría realizando trámites para adquirir 10 Robocop más para la ciudad, un dispositivo que pretendía evitar delitos y terminó por vigilar a quienes tiran basuras en las calles.

Tras su presentación en 2021, el Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil, mejor conocido como Robocop, no ha tenido resultados concretos frente a la seguridad en la ciudad.

Cuando se esperaba el moderno y complejo sistema que permitiera informar en tiempo real al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín la comisión de los delitos, no ha reportado el primero después de un total de 559 días y de haber estado en 18 puntos diferentes de la ciudad. Entonces, a la hora de la verdad, solo se ha usado para evitar que la ciudadanía haga una mala disposición de la basura en las calles, pasando de vigilante de la seguridad a ser vigilante de la limpieza.

A pesar de que no se usa para lo que fue diseñado, se conoció que la Alcaldía ya tramita la adquisición de otros 10 Robocop para Medellín, con una inversión de más de 360 millones de pesos por cada uno.

A raíz de esta inversión estipulada Sebastián López, concejal de la ciudad, afirmó que esto es un gasto innecesario y que este aparato tecnológico no ha servido para nada.

"Eso es un fracaso, eso es tener una cámara portátil a un costo supremamente alto. Ahí dice una cantidad de funciones que eso no cumple, no cumple, o sea, es una cámara portátil que no cumple ninguna función distinta eso", afirmó el concejal.

Por otro lado, el secretario de seguridad de Medellín, Gerardo Acevedo, aseguró que este sistema si sería muy útil y que podría utilizarse hasta en la Plaza Botero y otros lugares de la ciudad.

"Es dinámico de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, ahora los podríamos ubicar en Plaza Botero, en la 10 sobre el Parque Lleras en el Poblado, podemos ubicarlos en Laureles también. Entonces vamos a estudiar el dinamismo de la actividad, no solamente de seguridad", explicó el secretario Acevedo.

De acuerdo con el secretario Acevedo, los dispositivos llegarán en los próximos días y también serían utilizados en eventos de ciudad y puntos estratégicos de Medellín donde se necesite una mayor seguridad.