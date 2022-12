Polémica por ausencia del alcalde de Medellín en foro sobre paz

Los ponentes del Foro Región y Paz eran el vicepresidente, Óscar Naranjo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el analista político, León Valencia; el jefe negociador de las Farc, Pastor Alape; el expresidente Samper y el alcalde Federico Gutiérrez.



Ante la ausencia del mandatario de Medellín, el expresidente explicó que él mismo lo invitó, pero que por temas de agenda “no pudo sacarle un ratico a la paz”.



A esta crítica, el alcalde Gutiérrez, notablemente molesto, dijo que no va a compartir con miembros de las Farc mientras no le cumplan al país.



“No me voy a sentar con Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y el dinero que recibieron productor del narcotráfico y las rentas ilegales. Los pájaros disparándole a las escopetas, así está hoy el país”, dijo.



El alcalde fue más allá y recordó los cuestionamientos al expresidente sobre dineros del narcotráfico que involucraron a su Gobierno.



“Empecé a hacer política en 1997 cuando Samper era presidente y jóvenes de las universidades le reclamamos que dijera la verdad frente a los ingresos de dinero del narcotráfico a su campaña, y parece que al país y a él se les olvidó”, agregó.



En medio de la polémica el alcalde aclaró que apoya la paz, pero que las Farc le deben cumplir sus compromisos con las víctimas y con el país.