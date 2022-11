"Quintero irrespeta y ofende a ganaderos del país con campaña para consumir menos carne": Lafaurie

Con plantón en Medellín, el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán) , José Félix Lafaurie, protestó contra la polémica campaña de la alcaldía que sugiere consumir menos carne para cuidar el planeta, porque según él, ofende a la ganadería de Antioquia y del país.

Se trata de una campaña en redes sociales y vallas ubicadas en sitios estratégicos de la capital antioqueña que, según Fedegán, van en contra la ganadería colombiana, impulsado por la Alcaldía de Medellín, con un mensaje que dice lo siguiente: “100 gramos de carne equivalen a 15,5 kg de CO2, Únete al planeta”.

Por lo que según José Félix Lafaurie es un irrespeto insulta y maltrata de manera infame a una región ganadera como Antioquia, departamento que alberga más del 11 % del inventario del país, unas 3,3 millones de cabezas de ganado.

El plantón fue a las afueras de la entrada del parqueadero de la Universidad Eafit por el lado de la regional donde se encuentra una de estas vallas de gran tamaño, donde de acuerdo con el presidente de la Federación de Ganaderos, estas acciones dictan un adoctrinamiento por parte de Quintero, el cual causa desinformación en la ciudadanía frente al tema de consumo de carne.

“Vine a Medellín a rechazar esas acciones y campañas de la Alcaldía que nos perjudican”, afirmó.

Ante la protesta pública el alcalde de Medellín Daniel Quintero, respondió en sus redes sociales, además porque fue criticado por una foto al lado de su esposa Diana Osorio gestora social, en un restaurante de la ciudad comiendo carne.

“Lafouri, Diana es vegetariana, en cambio a mi me gusta la carne. No se trata de nuestros gustos, se trata de una planeta en riesgo donde la ganadería juega un rol protagónico. Reducir su consumo es clave, no devastar bosques ni desplazar campesinos para producirla, mucho mejor”, aclaró el alcalde y por ahora no se ha confirmado si se retirara la campaña.

A lo que respondió el presidente de la Federación que: “Entonces los invito a que compruebe con la Universidad de Antioquia que la ganadería sostenible que impulsa Fedegán captura entre 5 hasta 8 toneladas de CO2 y disminuye los GEI con un balance positivo para el medio ambiente, en vez de difundir información no real”.

