Renunció a su cargo la secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín

A escasos 40 días para finalizar la actual administración de la capital antioqueña se conoció en las últimas horas la renuncia de Mónica María Orrego López como secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín .

La información fue confirmada a Blu Radio desde la misma Alcaldía donde indicaron que la salida de la comunicadora social-periodista con especialización en relaciones públicas se dio argumentando razones personales y aún no se conoce quién estará al frente de la dependencia para finalizar la vigencia y el proceso de empalme con la administración entrante.

Orrego López también deja el cargo en medio de cuestionamientos de diferentes sectores e incluso investigaciones de entidades de control como la Procuraduría quien el pasado 14 de noviembre la vinculó a un proceso relacionado con presuntas irregularidades en un contrato con la Universidad Nacional y que involucra más de 9.000 millones de pesos.

El ente trata de establecer si tanto la secretaria saliente como el anterior jefe de esa cartera, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario, Juan Carlos Gómez Henao, habrían favorecido en la ejecución de dicho contrato con la realización de algunos productos comunicacionales las campañas de Juan Carlos Upegui y otros miembros del Partido Independientes que aspiraban a cargos elección popular el pasado 29 de octubre.

A la salida de la funcionaria también se suman los ruidos que levantó la llegada a Países Bajos de Diego Romero, cercano a Daniel Quintero y exdirectivo de Telemedellín, quien en sus redes sociales salió a aclarar las dudas que se han sembrado frente a su patrimonio y gestión al frente de ProMedellín, entidad entidad que nació con el objetivo de hacer contrapeso al denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

"No soy asesor de la Alcaldía de Medellín hace más de tres años. Jamás en mi vida laboral yo he tenido que controlar recursos públicos, jamás he sido ordenador del gasto. Yo soy el director de ProMedellín que es una fundación netamente privada que vive de recursos privados",

Es importante que la entidad que lideró Romero no renovó su registro en Cámara de Comercio y la página web que tenía dejó de funcionar por lo que crecen las dudas acerca de su labor al frente de la entidad.

