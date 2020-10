Sin subsidios, 108.000 familias se hubieran quedado sin servicios públicos: Quintero

El alcalde Daniel Quintero instaló sesiones ordinarias en el concejo de la ciudad que irán hasta el 30 de noviembre y en su discurso de instalación habló del Metro de la 80, celebró que en sesiones extraordinarias se aprobaran vigencias futuras para el PAE, defendió la reforma administrativa con la que su administración creó nuevas secretarías en la Alcaldía y habló de EPM.

Según el alcalde, no hay ni habrá alzas en las facturas de servicios públicos y aseguró que si no fuera por ayudas en el pago durante la pandemia, a 108 mil familias clientas de la empresa pública paisa se les hubieran cortado los servicios.

“En la pandemia a cerca de 108.000 familias que no pudieron pagar sus servicios esta ciudad le pagó lo que no pudieron pagar y si no fuera por ese apoyo se hubieran cortado en pandemia los servicios a 108.000 familias. ¿No es eso una reducción en definitiva de lo que pagan las personas por servicios públicos?”, se preguntó el alcalde.

Sobre la misma EPM, el alcalde dijo que es el momento de dar el debate que sea necesario, pero insistió en que no podía ser en sesiones extraordinarias como lo pedían algunos corporados porque esas sesiones eran exclusivamente para el Metro de la 80.