"Túnel del Toyo no entraría en operación porque Gobierno no ha avanzado en su tramo": Aníbal Gaviria El gobernador de Antioquia advirtió que el hito logrado con el Túnel del Toyo puede quedar opacado por el retraso que tiene el Gobierno Nacional en las obras del Tramo 2 del complejo vial. Según Aníbal Gaviria el túnel podría estar listo para entrar en funcionamiento y no podrá ser usado por los retrasos de las obras que le corresponden al Invías.