Vía Medellín - Costa Caribe está cerrada en Puerto Valdivia por posible explosivo en tractomula

Desde las 10:00 de la noche se encuentra bloqueada la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, a la altura del municipio de Puerto Valdivia. Según información de organismos de seguridad, a esa hora un grupo de hombres armados abordaron al conductor de una tractomula y lo obligaron a bajarse del vehículo, para después moverlo y dejarlo bloqueando el paso. Se teme que en la maniobra, los delincuentes instalaran explosivos.

La situación en la zona es de temor, por la circulación de una cadena de texto en redes de mensajería que advierte la posibilidad de un paro armado del Clan del Golfo en retaliación por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'. Por esta razón, en la región el comercio se encuentra a media marcha.

En el amanecer de este jueves, hombres del grupo Meteoro del Ejército tratan de verificar si en el interior del vehículo se abandonó algún explosivo, con el fin de para determinar si es seguro habilitar el paso o no.

Otra contingencia se registra en la vía Medellín - Puerto Berrío, cuenta de un deslizamiento de tierra en el sector Sofía. La concesión Vías del Nus suspendió los trabajos en la noche por falta de iluminación.

