Arremetida de Miguel Uribe contra Claudia López por críticas tras suspensión del POT

El senador electo Miguel Uribe Turbay, autor de la demanda que motivó la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), respondió a los señalamientos de la alcaldesa Claudia López que lo calificó de "'politiquero perfumado del uribismo'.

" Celebró la decisión del juez en el sentido en que nos da la razón, lo advertí desde diciembre del año pasado. Vengo diciendo que la manera marrullera y tramposa como la Alcaldía pretendía autohabilitarse para expedir el POT no les iba a funcionar", sostuvo el congresista electo.

"La corrupta es la que incumple la norma, no quien exige cumplirla. Claudia López, además de ser culpable del desastre de la inseguridad y la falta de incapacidad de gobierno, se decidió elegir a su pareja al Senado. Derrotado no estoy, por el contrario, estoy haciendo una cosa que me apasiona y es defender mi ciudad", agregó.

De acuerdo con Uribe Turbay, hasta el momento no se ha aprobado una sola licencia de construcción y que el anuncio de Claudia López de corregir el POT por decreto es, de entrada, ilegal.

"La ley 810 se establece que los concejos tienen 90 días para sacar adelante la discusión del POT. De ese término, el Concejo dedicó 42 días para otras materias. De acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo, cuando una recusación se presenta se suspenden los términos", declaró Uribe Turbay.

"Eso implicaba que tenía que reponerse ese tiempo para poder discutir una decisión tan importante Claudia López de manera, abusiva y tramposa promovió, incluso al final de ese trámite, esas acusaciones e impedimentos para lograrse autohabilitar; lo advertí en su momento. De manera arbitraria, diría yo, sobrada, prepotente, dijo: 'a mí no me importa' y resulta que hoy lo que queda claro es que no estamos en una dictadura. Podríamos llegar a una si se toman las decisiones equivocadas, pero hay una democracia liberal que respetar", complementó el senador electo.

