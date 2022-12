Claudia López anuncia revolcón presupuestal para apoyar a los jóvenes en Bogotá

A través de un duro discurso, la alcaldesa Claudia López realizó varios anuncios para la ciudad de Bogotá en temas presupuestales, de vacunación e, incluso, en cuanto a las protestas que se han registrado en el marco del paro nacional.

Sobre el tema, la alcaldesa aseguró que luego de su recuperación del COVID-19 tuvo tiempo para “reflexionar” sobre las causas de la protesta. “La ciudadanía lleva un mes hablándonos. somos nosotros quienes debemos dar los pasos para reconstruir la confianza, el dialogo y las soluciones a las crisis que atravesamos”.

Publicidad

López aseguró que por ello se cambiarán las prioridades del presupuesto de Bogotá anunciando que se cambiará la destinación de dos billones de pesos para un programa social de emergencia.

“Un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, de renta básica para todas las familias en pobreza extrema, de atención humanitaria para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar, a pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior pertinente y gratuita para los jóvenes, y a invertir más en sectores que generan alto empleo en Bogotá como la construcción de vivienda, vías locales, parques y también en sectores como telecomunicaciones y marketing digital”, dijo.

Dijo que los detalles del plan se explicarán este martes y para buscar su aprobación se convocarán a sesiones extras al Concejo de Bogotá para que se pueda ejecutar “pronto”.

Agregó que con las protestas se pueden ver un “contundente cambio de prioridades de la ciudadanía” a la que le importa el hambre, el desempleo y el derecho a tener un mejor futuro.

Publicidad

“Las prioridades de la ciudadanía cambiaron y por lo tanto las mías, las de la sociedad, las del Gobierno Nacional deben cambiar. Así que voy, vamos, a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día, como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad, y voy, vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y en particular los jóvenes en las calles”, afirmó.

Publicidad



OFRECIÓ PERDÓN A LA CIUDADANÍA

En medio de su discurso, la alcaldesa Claudia López se refirió a las denuncias que se han recibido sobre violaciones de derechos humanos en Bogotá en medio de las protestas por el paro nacional y, sobre el tema, ofreció perdón a la ciudadanía que se ha visto afectada por algún tipo de abuso.

“A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en estas semanas debemos ofrecerles perdón, sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos”, puntualizó.

Publicidad



SE SOLICITARÁ APOYO A LA ONU

Sobre las protestas, la alcaldesa Claudia López anunció que este miércoles se entregarán a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas todas las denuncias y evidencias que tienen sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá.

Publicidad

Además, informó que se solicitará apoyo para que una misión independiente “ayude a establecer los hechos, y los canales de reparación y garantías de no repetición”.

“Le agradezco a Human Rights Watch y a su director para las Américas, José Miguel Vivanco, que apoyará a la misión independiente en esta tarea”.

REAPERTURA ECONÓMICA EN BOGOTÁ

Publicidad

A propósito de los anuncios económicos, la alcaldesa reveló que todos los sectores económicos de Bogotá se reactivarán desde el 8 de junio.

“La gente necesita trabajar para salir adelante”, dijo.

Publicidad

Afirmó que la mayor generación de empleo y oportunidades no vendrá de subsidios, sino de empleos que llegarán del sector privado.

Además, aseguró que el jueves se explicará en detalle el tema de protocolos de bioseguridad, ventilación y cuidado.

VACUNACIÓN DE PROFESORES

Publicidad

En su discurso, Claudia López también anunció que desde este martes inicia la vacunación de todos los profesores de colegios y jardines públicos de la ciudad.

“Para que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a estudiar y sus padres a trabajar”, explicó.

Publicidad

MENSAJE A LOS JÓVENES

Finalmente, la alcaldesa de Bogotá envió un mensaje a los jóvenes, quienes, aseguró, están siendo escuchados en medio de las protestas.

“La mayoría de la sociedad los escucha, los entiende, los apoya. No pierdan eso. Es la fuerza serena, no es la fuerza de la rabia ni de la violencia, es la perseverancia organizada y pacífica y es la representación directa de su propia voz la que los va a sacar adelante”, puntualizó.

Publicidad

Además, les pidió que usen las plataformas de diálogo para lograr objetivos como una reforma “civilista de la Policía o un plan nacional de rescate social y económico de la juventud y su derecho a ser elegidos representantes de sus regiones o senadores de su país a los 18 años”.

“No puede ser que a esa edad ustedes sean mayores de edad para votar, para pagar impuestos, y no para representarse directamente en el Congreso, que es dónde se hacen y sobre todo se dejan de hacer, las reformas de inclusión y garantías que están reclamando. No le deleguen a otros su propia voz y representación, gánensela y ejérzanla y no se trancen por nada menos que esas tres victorias: una reforma para tener una Policía civilista, un pacto social que los incluya y su derecho a representarse directamente en el Congreso de la República. Que ese sea el legado de su generación. Que ese sea el legado de esta movilización”, finalizó.