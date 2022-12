Con piedras y cuchillos, ciclistas profesionales de Barbados fueron robados en Bogotá

Josh Kelly y Gregory Vanderpool son ciclistas de la selección de Barbados y llegaron hace cuatro meses a Colombia para entrenarse en el país.

Cuando regresaban de un entreno desde Choachí, Cundinamarca , y tomaban la Calle 26 con Carrera séptima , justo debajo del puente, decenas de desconocidos los atacaron.

Publicidad

"De la nada un hombre salió de los carros y me empujó, yo me caí y empezamos a pelear, pero luego llegaron más y llegó otro hombre con un cuchillo y me amenazó. Yo simplemente me alejé y dejé que se llevará la bicicleta", le dijo Kelly a BLU Radio.

Según el relato del joven de 25 años, más hombres se bajaron de un bus de color verde y empezaron a perseguirlos con piedras.

"Yo estaba al otro lado de la vía cuando vi que a Josh lo estaban amenazando dos hombres. Cuando ya no tenía su bicicleta, llegué donde él y detrás de mí venían más de 10 personas con piedras, tuve que dejar la bicicleta y salir a correr", explicó Vanderpool.

Esta no es la primera vez que los jóvenes visitan Colombia, pues eligen el país para mejorar sus capacidades de resistencia por la altura que hay en los territorios y porque además aman la cultura.

Publicidad