Danna Guadalupe, la niña desaparecida en 2018, que habría corrido la misma suerte de Sara Sofía

Este 12 de abril, Danna Guadalupe Vera Cardona cumpliría 4 años, su mamá, Andrea Vera, aún guarda sus pertenencias, pero sobre todo la esperanza de que podrá celebrarle un cumpleaños más, de la niña no tiene rastro desde el pasado 1 de diciembre de 2018.

Su historia

Andrea Verá vivía en el barrio Monte Blanco, en la localidad de Usme, sur de Bogotá . El primero de diciembre de 2018, como de costumbre, ella salió a trabajar a una frutería cercana a su vivienda. Tenía a cargo a sus dos hijos, un niño de 3 años y Danna, de apenas 19 meses.

Andrea, madre soltera, dejaba el cuidado de sus hijos a una mujer llamada Rosalva, ella vivía en la misma casa, a Andrea le generó confianza por lo que les confió a los niños mientras ella cumplía su turno laboral.

Ese día, en horas de la mañana, Andrea llamó a Rosalva para preguntar el estado de los niños.

“Ella me dice que a la niña se la llevaron dos hombres encapuchados en una moto, que habían preguntado por mí”, expresó.

Al parecer, los hombres nombraban afanosamente a Andrea, y como ella no estaba, según el relato de Rosalva, le arrebataron la niña y exigieron la suma de un millón de pesos si querían volver a saber de ella.

Andrea afanosa regresó a su casa y efectivamente su hija no estaba, el niño estaba llorando y Rosalva le dio la misma explicación que por teléfono, pero además le advirtió que no llamara a la policía porque de esta manera tomaban represalias contra ella y el niño.

De esta manera, esta madre angustiada puso la denuncia ante las autoridades. Ese mismo día, según Andrea, agentes fueron a la vivienda e interrogaron a vecinos, a la misma Rosalva y recorrieron el barrio, sin embargo, no hubo pistas de la pequeña Danna.

Ella siguió en su búsqueda incansable, tocando la puerta ante la Policía y Fiscalía , después de seis meses de los hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que diera con el paradero de la niña.

Nuevas pistas del paradero de Danna

Rosalva, la cuidadora, se marchó a vivir a Armenia , no le dio más explicaciones a Andrea de su niña, ella a su vez nunca recibió llamadas pidiendo rescate o alguna pista que diera veracidad de que esta mujer le había dicho la verdad del supuesto rapto de Danna. Durante estos años todo había sido infructuoso.

“Yo no he visto resultados, no he visto nada. En 2020 se desapareció una señora en Armenia en extrañas circunstancias, ella le había arrendado un apartamento a Rosalva y su hija, y ellas les dieron una versión similar a las autoridades de cómo se había desaparecido Danna ”, expresó.

Por la mujer víctima, aparentemente de Rosalva, está siendo juzgada. “El cuerpo de esa señora fue encontrado sin vida y Rosalva confesó que había sido ella la que había cometido el crimen, ella dijo dónde la había dejado, además desmembrada”.

El investigador que tiene el caso de Danna , fue a Armenia y se entrevistó con Rosalva. Ella entregó varias versiones de lo que sería la suerte de la niña “le dijo que la niña había tenido un accidente, que, a su hija, Marisela, no le gustaban los niños y que si veía a uno lo cogía a palo”.

“La segunda versión, es que la niña estaba jugando en el cuarto, allí había un perro, entonces que supuestamente el animal la cogió y la mordió y la niña de inmediato murió, entonces ella la envuelve en una sábana y la mete en un carro de mercado para después tirarla en el río Cantarrana”, afirmó.

“La otra versión es que la niña se cae de una mesa de noche y se pega y quedó muerta de una vez, en las tres versiones es que la niña está muerta”, puntualizó.

Las autoridades le dijeron a Andrea que iban a pedir traslado de las mujeres para que dieran respuesta de los hechos en Bogotá , sin embargo, a la fecha no ha sucedido.

“A mí las autoridades no me habían informado, me dijeron después de estas versiones. De hecho, un tercero fue el que me dijo y yo pregunté y me confirmaron. Estas mujeres están involucradas en más casos, otros asesinatos”, aseveró la mujer.

BLU Radio contactó con uno de los investigadores del caso y confirmó la versión que entregó Rosalva, al parecer, la niña murió en sus manos y la arrojó a un río, sin embargo, al pedir el traslado a Bogotá evaluarán esta versión.

Cartel con el que buscan a Danna Guadalupe