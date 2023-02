En Bogotá anuncian medidas para prevenir y mitigar afectaciones por alerta frente a calidad del aire

Luego de declarar la Alerta fase 1, debido a las altas concentraciones de material particulado en Bogotá , la Secretaría de Ambiente hizo un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas voluntarias y preventivas que ayuden a mitigar los problemas de contaminación.

“Este sábado se mantienen las altas concentraciones de material particulado en Bogotá, tenemos cinco estaciones en condiciones regulares (naranja), Fontibón, Kennedy, Carvajal Sevillana, Tunal y Móvil séptima; se mantienen también las condiciones meteorológicas, una estabilidad atmosférica que hace que el material particulado se quede sobre la ciudad, y hemos visto incrementos en los incendios regionales que vienen, sobre todo del Meta, Guaviare, Vichada y Casanare”, afirmó la titular de la cartera de Ambiente, Carolina Urrutia.

Entre las medidas que recomiendan desde el Distrito están: usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios o de forma compartida, suspender de forma provisional el pago por circulación en el horario de Pico y placa (Pico y placa solidario), no quemar basuras o materiales como carbón o madera, no arrojar colillas de cigarrillo al suelo, no arrojar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible, evitar hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular, entre otros.

“El Distrito hace un llamado de corresponsabilidad y hace una serie de recomendaciones para que todos los diferentes sectores implementen y, en conjunto, con toda la ciudadanía se reduzcan las concentraciones y mejoren las condiciones que tenemos actualmente en la ciudad”, puntualizó Urrutia.

