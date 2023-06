Invito a Win Sports a reconsiderar su decisión, nadie está pidiendo que sea gratuito: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en diálogo con el equipo de Mañanas Blu, se refirió a la final del fútbol colombiano y al reciente comunicado que sacó Win Sports, en el que manifiesta que no es viable prestar la señal para que sea transmitidas en pantallas gigantes en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Según López, actualmente La Dimayor se encuentra negociando con Win Sports para reconsiderar la decisión y prestar la señal a las alcaldías para que transmitan la final del fútbol profesional colombiano.

“Lo que me informa La Dimayor es que está tratando de llegar a un acuerdo con Win Sports. Nosotros estamos listos, tanto el alcalde de Medellín como de Bogotá, lo que queremos es consentir a la hinchada y cuidarla, porque esto es un evento masivo y todos lo tenemos que celebrar en paz. En el caso de Bogotá, en el parque Simón Bolívar con la logística adecuada. Así que invito a WinSport a reconsiderar sus decisiones y ceder”, expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

A su vez, Claudia López afirmó que no es posible que Win Sports, que en ocasiones le ha pedido ayuda a las autoridades y alcaldías para seguridad en estadios, no preste la transmisión para que el resto de los ciudadanos colombianos la disfruten.

“Los señores de Win Sports no pueden manipular a la hinchada y a los ciudadanos. En unos casos les dicen a las alcaldías que hay que tener consideraciones y poner subsidios y rebajar los costos de los estadios en su negocio privado y en otros decirnos que no, es una actitud arrogante, así que los invito a reconsiderar nuevamente esa decisión”, aseveró Claudia López.

¿Qué espera Claudia López de Win Sports?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó que, en medio de toda esta controversia por la señal, espera que Win Sports termine cediendo y miles de hinchas puedan disfrutar la final del fútbol colombiano en paz y en lugares aptos que cuenten con la suficiente logística para cuidar a la ciudadanía.

“Lo que no puede ser siempre es que todo lo ancho sea para los bolsillos de los privados y no para los demás. Entendemos que hay plata de por medio, pero pedimos un acto de generosidad de Win Sports, que muestre que de verdad le importa la hinchada y no el negocio”, explicó Claudia López.

