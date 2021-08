“Ni hacen ni dejan hacer”: Claudia López tras rechazo a idea de comando contra delitos de migrantes

La Alcaldesa de Bogotá Claudia López respondió a la polémica por cuenta del anuncio que hizo en las últimas horas, sobre la creación de un comando conjunto por parte de la Policía y Migración Colombia para judicializar migrantes que estén delinquiendo en la ciudad.

“El estado colombiano sabe quienes somos los colombianos, tienen los nombres de todos, pero de los extranjeros no saben quienes son y si cruzan ilegalmente, como no se pueden identificar entonces no se pueden judicializar y como no se pueden judicializar quedan libres y siguen cometiendo delitos, los que reclutan gente que roba, se dan cuenta y los reclutan.”

Además agregó que: “nosotros trabajamos para la identificación, ese proceso lo queremos hacer este año, una cosa es darle protección al migrante legal, pero los delincuentes no van a ir a la oficina de la 100 con calle a decir: hola soy el delincuente X y esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la Fiscalía, como no van air pues nosotros tenemos que salir a las calles.”

Por eso, la Alcaldesa insistió que esta medida no pretendía estigmatizar a quienes en su mayoría no cometen delitos.

“Lamento mucho, porque los crimínales no van a ir a migración, se aprovechan que tienen mayor impunidad y quedan libres, es un gran error no trabajar de manera conjunta Migración Colombia y Policía para identificar a los crimínales y judicializarlos, es un gran error, por la mañana nos dijeron que sí y por la tarde que no, ni hacen ni dejan de hacer, muy difícil.”

Asegura la Alcaldía que Bogotá que tiene 340.711 migrantes venezolanos, (20% de los que hay en el país), según el distrito, el 56% son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular y 75% de migrantes tienen vocación de permanencia.

La nacionalidad nada tiene que ver con la criminalidad, pero la impunidad sí incrementa criminalidad e inseguridad. Los criminales no van a hacer fila en Migracion para que los identifiquemos y judicialicemos. Tenemos que salir, identificarlos y capturarlos para judicializarlos. pic.twitter.com/8jRZCmhnTs — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 19, 2021