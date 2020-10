Oswaldo Muñoz, el mesero que fue asesinado en un bus de TransMilenio por robarlo

Oswaldo Muñoz , de 45 años de edad, iba para su trabajo este jueves sobre las 10:00 de la mañana, tomó un articulado de Transmilenio desde la Autopista Sur, rumbo al norte de Bogotá. Sin embargo, sobre la calle 72, en la troncal Caracas, según las autoridades, tres delincuentes se subieron al mismo bus en el que él iba buscando robar a los usuarios.

En medio del atraco, atacaron de frente a Oswaldo y le propinaron una herida en su pierna con un arma cortopunzante, que de inmediato lo derrumbó.

La siguiente estación donde se detendría el articulado sería la calle 85, sobre la Autopista Norte, allí, los tres hombres salieron del bus y de la estación sin ningún problema, “haciendo como si nada hubiera pasado”, según el relato que entregó el gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez. Mientras tanto, Oswaldo, según las autoridades, fue bajado del bus y auxiliado en este lugar, sin embargo, la herida fue mortal y allí perdió la vida.

La estación de TransMilenio fue cerrada y permaneció así por más de dos horas, llegó el CTI de la Fiscalía y con ellos el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero , explicando lo que había sucedido.

En este momento estamos trabajando sobre las cámaras de la estación, del TransMilenio y las grabaciones que hay, vamos a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos dé información de estos delincuentes dijo.

Al lugar, luego de estos hechos, también llegó su familia, su hermana, conmocionada y llorando, pidió justicia.

“Él era un hombre trabajador, yo quiero que me prometan que los van a coger, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? ¿por qué muere en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así”, dijo.

La familia le contó a BLU Radio que Oswaldo era un hombre soltero, no tenía hijos, vivía con su familia, su mamá y sus hermanos, y era el único que en el momento aportaba para sostener su vivienda. Oswaldo era mesero, pero trabajaba en oficios varios cuando tenía la oportunidad, todo por darle un mejor futuro, especialmente a su mamá.