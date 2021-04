Pico y placa en Bogotá en abril de 2021

Este es el pico y placa para particulares en Bogotá en el mes de abril, medida que no tendrá ningún cambio sustancial respecto a los meses anteriores.

Este es el pico y placa para taxis:

La Secretaria de Movilidad recuerda que ahora en Bogotá puede aplicar a las excepciones del pico y placa en vehículos particulares si:

a. Es parte del personal vinculado a una Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS.

b. Es profesional independiente del sector de la salud humana.

c. Tiene un carro eléctrico o híbrido.

d. Se acoge al pico y placa solidario

e. Se inscribió previamente para circular con tres o más ocupantes.

Horarios

Vehículos particulares: entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y las 3:00 p.m. y 7:30 p.m. de lunes a viernes.

Vehículos de transporte público individual de pasajeros: de 5:30 a.m. - 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de servicio público especial: 5:30 a.m. - 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de carga con restricción por generación vehicular: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; los sábados, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.