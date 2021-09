"Que bueno es criticar y que difícil gestionar”: Gobierno le responde a Claudia López

En horas de la mañana, la alcaldesa de Bogotá Claudia López criticó los anuncios del Gobierno nacional sobre el lanzamiento del carné digital de vacunación. Pide que sean más vacunas y menos anuncios.

“Lo único que nos protege realmente del COVID son las medidas autocuidado, el pasaporte no nos cuida del COVID, tengamos eso claro, yo los invito a que no nos distraigamos, lo que necesitamos es vacunas no papeles, lo que nos va cuidar la salud y la reactivación económica son las vacunas, necesitamos menos anuncios y más vacunas", mencionó la alcaldesa.

Sin embargo, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz a través de Twitter le respondió a las criticas, advirtiendo que ya se han entregado dosis de Sinovac y de Pfizer, pero que el proceso en Bogotá va lento.

"Claudia López que bueno es criticar y que difícil gestionar. A Bogotá se ha asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¿qué le hace falta?. No ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado", advirtió Muñoz.

En las últimas horas llegaron al país 620.100 dosis de la vacuna de Pfizer que están destinadas para las personas mayores de 12 años en adelante. El Gobierno ya ha gestionado la distribución en todas las ciudades y municipios del país.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, solamente se ha registrado en la plataforma del gobierno el 62% de las vacunas que se han aplicado en el país. Es necesario avanzar en el registro para garantizar el cargue de datos.

De las vacunas que ha entregado el Gobierno Nacional, ya se han aplicado 6.700.717 dosis que corresponde a un 97% de las recibidas. En reserva hay 36.146 vacunas destinadas para las segundas aplicaciones.

