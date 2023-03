TransMilenio: las dos estaciones en las que más roban en Bogotá

En Bogotá el sistema TransMilenio mueve diariamente millones de ciudadanos quienes toman precauciones para evitar que delincuentes hurten sus objetos personales. A propósito, este martes se conocieron las estaciones en las que más roban en la capital.

Las cifras fueron reveladas por el Concejo de Bogotá , en las que se hizo un balance de los hurtos que se presentaron en el sistema de transporte durante el 2022. De acuerdo con el informe, 7.520 casos se presentaron en buses de TransMilenio y 5.778 en estaciones de las troncales.

Vale enfatizar que, según el reporte, más de la modalidad de los hurtos ocurren bajo la modalidad del famoso ‘cosquilleo’, en el cual los delincuentes aprovechan que la víctima está distraída y poco a poco le van sacando el objeto sin darse cuenta.

“Una vez me hurtaron el teléfono en la estación de Ricaurte. Me empujaron hacia la puerta y ya después no sentí el celular”, dijo a Noticias Caracol uno de los ciudadanos que hace parte del 66 % de los robos en TranMilenio por cosquilleo.

¿Cuáles son las dos estaciones en las que roban en TransMilenio?

Tenga en cuenta la información para que esté atento a los dueños de lo ajeno y cuide muy bien sus objetos personales al momento de transportarse en TransMilenio, especialmente en horas pico cuando hay aglomeraciones.

El informe indica que la estación en la que más roban es Avenida Jiménez y la segunda es Universidades, ambas en el centro de la capital.

¿Cómo va la seguridad en TransMilenio en 2023?

La Policía informó que en lo corrido de este año se ha disminuido en un 83 % la modalidad de atraco con arma blanca o de fuego en TransMilenio.

Asimismo, el sistema pasó de tener solo 200 policías a 1.405 agentes, un componente de investigación criminal y otro de atención a las mujeres.

