En total, 32 de 45 concejales, 11 de 13 partidos en el Concejo de Bogotá, excepto algunos de Colombia Humana y del Polo Democrático, firmaron una carta que le llegará directamente al despacho al presidente Gustavo Petro, en la que le exigen que permita que la construcción de la primera línea del metro continúe como va y que deje el capricho que querer hacerlo subterráneo. Puntualmente, que deje de “creerse alcalde de Bogotá” y que más bien actúe como presidente de todos los colombianos.

“Casi que por unanimidad, el Concejo de Bogotá con un mensaje contundente: Bogotá se respeta, presidente Petro. No vamos a permitir ningún tipo de chantaje de quitarnos los recursos a los bogotanos que pagamos de los impuestos sagradamente”, indicó el concejal Julián Sastoque.

La alcaldesa Claudia López finalmente le respondió al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y calificó de saboteo y amenaza este ultimátum. Después del agarrón en el Concejo, la mandataria se dedicó a darle ‘retweet’ a los concejales y a todo el que apoyara el metro.

“Hacemos un llamado a la sensatez al Gobierno de Gustavo Petro para que permita que la primera línea del metro que estamos esperando los bogotanos hace más de 70 años sea una realidad”, destacó la concejal Diana Diago.

Por su parte, el concejal Óscar Vahos manifestó que el presidente Petro está condicionando la realidad de los ciudadanos en Bogotá: “Vuelve Gustavo Petro a mostrar su talante de no pensar en los ciudadanos, de no pensar en Bogotá”.

También, desde el Concejo de la capital del país hicieron llegar una acción popular al Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca, en el que indican que la “obsesión y el capricho” del presidente Petro de construir un metro subterráneo pone en riesgo los avances del metro que implicarían sobrecostos entre 8 y 17 billones de pesos, causando detrimento del patrimonio público.

“No podemos poner en vilo más de 70 billones de la primera y segunda línea del metro, sino también de obras trascendentales de infraestructura de Bogotá como la calle 13 y algunos cables de la ciudad que son los que benefician a la población más vulnerable”, señaló el concejal Marco Acosta.

#Atención Un duro enfrentamiento se presenta a esta hora entre concejales de la bancada del Gobierno Petro y la oposición, luego de las advertencias del mintransporte de frenar la financiación a obras clave para Bogotá si no se cambia el trazado del metro. pic.twitter.com/5m0rqt1dQC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 3, 2023

Por su parte, la concejal María Name comentó que el presidente Petro no puede querer, en este momento, ponerse al día de todo lo que no hizo como alcalde de nuestra ciudad.

“El Gobierno no puede seguir siendo la piedra en el zapato. No podemos dejar que un proyecto que ya lleva el 18 % en ejecución no sea una realidad para los bogotanos”, agregó el concejal Humberto Amín.

Por supuesto, también hubo voces en contra del metro cómo se está ejecutando en la actualidad. Varios concejales apoyaron la propuesta del presidente Petro de cambiar la primera línea del metro y llevarla de elevada a subterránea, destacando que quieren metro ya, pero bien hecho.

“El reto está entre un metro subterráneo, un metro que merece Bogotá y un alimentador elevado de TransMilenio”, indicó el concejal Diego Cancino, quien destacó que el actual metro elevado transportaría 26.000 pasajeros por hora y tendría paradas a más de 1 km, mientras que un metro subterráneo podría transportar el doble de pasajeros y tener paradas más cerca.

“Técnicamente, no hay mayores inconvenientes en términos de unos costos financieros desbordados y lo explicaremos en el próximo debate”, agregó, por su parte, el concejal José Cuesta.

#EsNoticia | En la plazoleta del @ConcejoDeBogota, el Presidente de la Corporación @EdAriasConcejal, hizo pública la carta dirigida al Presidente @petrogustavo pic.twitter.com/Lo8zqsMmoG — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) February 3, 2023