Antes de seis meses no habrá una solución para las inundaciones en la Mojana: UNGRD

El recorrido que hizo este miércoles, 8 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a la Mojana, zona afectada por múltiples inundaciones, dejó claro que una solución al jarillón se va a demorar y que la emergencia por las inundaciones seguirá afectando a unas 38.000 familias.

El director de la UNGRD, Javier Pava, comentó en su cuenta de Twitter que las obras no van a continuar porque la ejecución está atrasada, se requiere el doble de la inversión inicial, se necesita más tiempo y existe un alto riesgo de que la plata se embolate.

No vamos a continuar las obras del dique en Caregato pq el avance en 1año es 400m de 2.200m requeridos y para terminarla requiere adicción del doble del presupuesto inicial y 6 meses más, sin ningúna garantía de lograr el cierre y con alto riesgo de volver a perder los recursos. pic.twitter.com/uuSx9rlSE5 — Javier Pava Sanchez (@javier_pava_s) September 8, 2022

Una de las preocupaciones está en los contratos firmados por el Gobierno del entonces presidente Iván Duque pues existen alertas sobre posibles irregularidades y es necesaria una revisión a fondo de lo que se firmó y lo que se ejecutó, en relación con los avances del frente de obra.

"Vamos a volcar toda nuestra intervención a atender esta población", @javier_pava_s, quien además destacó que se preverán acciones para el desarrollo de la seguridad alimentaria, la educación, el desarrollo y la actividad productiva. #CambioPorLaVida #30DiasDelCambio pic.twitter.com/u2wWdWNRhV — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 7, 2022

“Lo que yo veo acá es que esta obra no resuelve ni va a tapar el problema de 'Cara de gato'. Esta que está no sirve,Inundaciones en la Mojanaesta alternativa no se logrará tener antes de seis meses; seguramente en seis meses vamos a pensar construir una obra en medio de la máxima temporada de lluvias que vamos a tener este año”, indicó Pava.