Aplicación de 3.800 dosis de vacunas en Cartagena se detuvo por mantenimiento de ultracongelador

En Cartagena, el proceso de vacunación contra el COVID-19 no ha sido tan eficaz como pronosticaron las autoridades de la ciudad al inicio de la etapa de inmunización.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, a corte de 8 de marzo, en la capital de Bolívar han sido aplicadas 4.251 dosis de las 8.338 que ya fueron asignadas y entregadas. Una cifra que ubica a Cartagena entre las ciudades con el desempeño más bajo en el proceso de vacunación, junto a regiones como Cesar, Norte de Santander y Putumayo.

La directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, explicó que en Cartagena la aplicación del último lote de vacunas de Pfizer, 3800 dosis que arribaron a la ciudad el pasado jueves 4 de marzo, se detuvo durante tres días por cuenta de un mantenimiento al ultracongelador, donde son albergados los biológicos.

Según explicó la funcionaria, este mantenimiento fue programado directamente desde el Ministerio de Salud.

“Con las vacunas llegó un técnico que enviaron desde el ministerio para hacer calibración y mantenimiento al ultracongelador. En este sentido y de acuerdo a las instrucciones recibidas, no se podían abrir las neveras donde venían las vacunas, ya que corríamos el riesgo de que la cadena de frío se perdiera, y por supuesto, en aras de poder proteger las vacunas, no las abrimos y no se pudieron distribuir a las distintas EPS ”, detalló Bueno.

La directora del Departamento de Salud de Cartagena también señaló que, de esta forma, la ciudad quedó en “total desventaja” frente a otras ciudades del país.

“Estas eran situaciones que no teníamos previstas, y esto retrasó el proceso. Fueron tres días que se perdieron prácticamente, y por eso se armó con las IPS un plan de contingencia para lograr máximo este miércoles la aplicación de estas dosis pendientes”, precisó.

Con la aplicación de estas 3.800 dosis, Cartagena podrá avanzar en la inmunización del personal de salud en primera línea de atención y adultos mayores de 80 años, priorizados en esta primera etapa.

Cartagena recibirá este martes más 18.000 dosis de vacunas

La funcionaria confirmó también que ya está todo listo para el inicio de la vacunación masiva de adultos mayores de 80 años con la llegada de 18.527 dosis de vacunas de Sinovac.

Los biológicos que arribarán la tarde de este martes 9 de marzo, serán aplicados en 39 puntos de vacunación que están habilitados actualmente en la ciudad. Se proyecta una aplicación diaria de 2.016 dosis.

“Ya se hizo la planificación, se hizo la asignación de cuántas vacunas se les va a entregar a cada una de las EPS para la vacunación de la población de 80 años y más. Desde la entidad territorial estaremos haciendo acompañamiento permanente para que este proceso sea un éxito y en el menor tiempo poder inmunizar a toda nuestra población”, sostuvo Bueno.

En Cartagena también se proyecta habilitar puntos de vacunación masiva como el Centro de Convenciones y el centro comercial Mall Plaza en las siguientes etapas de vacunación.