Campesinos del Magdalena no han podido sacar sus productos por mal estado de las vías

Con la llegada del invierno, no solo se presentan inundaciones en los municipios y corregimientos del Magdalena, sino que también se acentúa la histórica brecha en las vías terciarias, ya que las carreteras se convierten en ríos de lodo que dificultan aún más la movilidad en el departamento.

Históricamente, el 80 % de las vías terciarias del Magdalena se encuentra en mal estado, lo cual ha provocado que los campesinos no puedan sacar sus productos, generando pérdidas millonarias.

El exrepresentante a la Cámara, Franklin Lozano, ha denunciado esta situación.

"Con el inicio de las lluvias, las vías terciarias del Magdalena se vuelven intransitables de inmediato. Los niños no pueden ir a la escuela, las personas no pueden acudir al hospital más cercano en caso de enfermedad, y mucho menos los campesinos, quienes se ven más afectados porque no pueden transportar sus productos. Es necesario tomar medidas al respecto", afirmó.

Publicidad

Por su parte, los campesinos han solicitado al Gobernador Carlos Caicedo que tome acciones para solucionar esta problemática. Rómulo García expresó: "Esta es la primera lluvia y mire cómo estamos. Es importante que nos brinden soluciones reales y que de una vez por todas tengamos vías adecuadas. No es justo que perdamos nuestros productos y que nadie se responsabilice por ello".

Hasta el momento, la Gobernación del Magdalena no ha emitido ningún comunicado en respuesta a esta situación que se repite año tras año en las vías del departamento.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y prioricen la mejora y mantenimiento de las vías terciarias del Magdalena. Esto permitirá facilitar la movilidad de los habitantes, garantizar el acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica, y proteger la economía de los campesinos que dependen del transporte de sus productos.

Publicidad

La situación requiere una atención inmediata y soluciones a largo plazo para evitar que los mismos problemas se repitan en futuras temporadas de lluvias. Es responsabilidad de las autoridades brindar una respuesta efectiva y tomar las medidas necesarias para resolver esta problemática que afecta a toda la comunidad del Magdalena.

Le puede interesar (“Se jodió el turismo”: el duro reclamo de la chef Leo Espinosa al Gobierno):