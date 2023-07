Colombia Humana revocó el aval a Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico

Tan solo minutos antes de que el reconocido líder político Máximo Noriega inscribiera oficialmente su candidatura a la Gobernación del Atlántico este sábado, la Dirección Nacional del partido Colombia Humana expidió un acto administrativo en el que le revocó el aval que, horas antes, anunció el precandidato en sus redes.

En el documento, con fecha de este 29 de julio y firmado por Eduardo Noriega, quien figura como delegado de la secretaría general; se precisa que: “El suscrito delegado del secretario general y delegado del movimiento Colombia Humana ante el Pacto Histórico, comunico mediante el presente que se revoca el aval para la elección popular a la Gobernación del Atlántico del señor Máximo Noriega”.

Así mismo, el documento indica que “lo anterior, teniendo en cuenta que las agrupaciones políticas que conforman el Pacto Histórico adoptaron la decisión de abstenerse de apoyar políticamente cualquier candidatura al cargo de la Gobernación del Atlántico”.

Luego de notificado, Máximo Noriega rechazó la revocatoria del aval y precisó que “ahora que me voy a inscribir, me llega una resolución firmada no por el secretario general, sino por Eduardo Noriega, quien no quiere un candidato alternativo, pues solo quiere la candidatura de Eduardo Verano y Alfredo Varela a la Gobernación del Atlántico para las elecciones del 2023”.

Noriega argumentó que e suna violación a su derecho de elegir y ser elegido. Además, alegó que esto se trataba de un “complot” y pidió al presidente Gustavo Petro que interviniera. #VocesySonidos pic.twitter.com/3RNXN8cKV5 — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 30, 2023

En este sentido, Noriega anunció que este lunes interpondrá una denuncia penal contra el partido Colombia Humana por violar su derecho de elegir y ser elegido. “No solamente me están violando mis derechos, sino que se me hace una acción agresiva, burlesca, humillante a un dirigente político serio de la ciudad”.

Al tiempo que denunciaba la presunta persecución en su contra, Noriega aseguró que “si lo hacen para humillarnos, no nos vamos a dejar, seguiremos en la lucha; votamos por Gustavo Petro por el cambio, no es justo, primero nos atan a un escándalo mediático con Nicolás Petro, y ahora nos quitan nuestro derecho legítimo a elegir y ser elegido, establecido en la constitución y en el Estatuto Orgánico, tutelado hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”; dijo.

Finalmente, Noriega hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que “interviniera”, considerándolo un auténtico representante de la democracia en Colombia.

