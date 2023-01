Con la Lectura del Bando se dio inicio oficialmente al Carnaval de Barranquilla

Con la entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a la reina Natalia De Castro y el bastón de mando al Rey momo Sebastián Guzmán, se dio inició con la Lectura del Bando al primer evento oficial del Carnaval de Barranquilla .

Después de dos años, los barranquilleros y visitantes pudieron apreciar y disfrutar una puesta en escena con más de 300 bailarines y diferentes grupos folclóricos. La soberana exaltó los elementos tradicionales más significativos de estas fiestas en cuatro momentos históricos importantes del Carnaval. El espectáculo que se llamó ‘Te lo cuento como es’ estuvo a ritmo de ¡Báilalo como es! la canción oficial del Carnaval y de la reina Natalia.

"La invitación es para que todos los barranquilleros, colombianos y personas del mundo entero desde ya comiencen a vivir esta fiesta que se baila, goza y disfruta como es", fue la reina invitó a todos a gozar de estas fiestas.

En la celebración no faltó el apoyo a shakira: “Las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar”, dijeron las asistentes. También le hizo homenaje al bombero Javier Solano que falleció en el incendio en Bravo Petroleum en diciembre pasado.

La reina, lució una hermosa creación del diseñador Alfredo Barraza, homenaje a Barranquilla, a su folclor, a su Carnaval y sus calles.

El cierre musical de la noche estuvo a cargo del merenguero Kinito Méndez, que puso a gozar a todos con sus grandes éxitos. La cuota local estuvo a cargo de Peter Manjarrés y Lil Silvio & El Vega.

Así recibió el decreto la reina del Carnaval de Barranquilla

En el tradicional y emblemático Barrio Abajo, Natalia De Castro recibió el sábado, 10 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, el decreto que ratifica oficialmente su designación como reina del Carnaval de Barranquilla 2023, cuyo acto se desarrolló en el marco de la celebración del Día Nacional de Esthercita Forero.

La entrega del decreto se llevó a cabo bajo el ritmo de grupos folclóricos que, al son de la flauta de millo, la gaita y los tradicionales tambores con el Mapalé, amenizaron el encuentro cultural que contó con la participación de la comparsa ‘Sipote Marimonda’ y otras agrupaciones folclóricas culturales, como también la asistencia de más de 150 personas entre habitantes del Barrio Abajo, hacedores, bailarines, la directora de Carnaval S.A., Sandra Gómez, y la secretaria de Cultura de Barranquilla, María Teresa Fernández.

